Ученые обнаружили фактор, сигнализирующий о развитии рака

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Ученые из Копенгагенского университета связывают развитие онкологических заболеваний с присутствием в тканях толстой кишки фермента GalNAc-T6. Результаты исследования опубликованы журналом Journal of Biological Chemistry.

Ученые выяснили, что данный фермент отсутствует в здоровых тканях, однако, в большом количестве содержится в клетках раковой опухоли. GalNAc-T6 запускает процесс превращения здоровых клеток организма в раковые путем присоединения молекул сахара к определенным белкам. Это, в свою очередь, изменяет структуру клеток и вызывает их агрегацию (слипание. – Прим. ред.). Клетки с гликозилированными белками, к которым присоединись остатки сахара, начинают развиваться как раковые.

"Когда мы удаляем GalNAc-T6, то формации тканей изменяются и становятся похожими на углубления эпителия слизистой, которые вы бы обнаружили в здоровой толстой кишке", — приводит слова одного из авторов работы Ганса Вандалла портал EurekAlert.

Как говорится в исследовании, полученные данные свидетельствуют о том, что фермент GalNAc-T6 "путем гликозилирования участвует в онкогенной трансформации".

Ученым предстоит выяснить, каким именно образом присоединение молекул сахара к определенным белкам способствует аномальному развитию клеток организма. Вандалл надеется, что понимание механизма гликозилирования в раковых клетках будет способствовать появлению более эффективных способов диагностирования и лечения рака.