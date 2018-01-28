NASA показало уникальное звездное скопление в созвездии Парус

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. NASA опубликовало фотографию звездного скопления NGC 3201, сделанную с помощью орбитального телескопа Hubble.

Шаровое скопление NGC 3201 расположено на расстоянии около 16 000 световых лет от Земли в направлении южного созвездия Парус. Оно было обнаружено в 1826 году, и ученые до сих пор пытаются раскрыть загадку его происхождения.

Не так давно астрономы обнаружили черную дыру, скрывающуюся в центре NGC 3201. Ее положение было раскрыто по странному движению звезды, быстро кружащейся вокруг массивного невидимого спутника.

Кроме того, скопление обладает необычными свойствами, которые делают его уникальным среди более чем 150 таких явлений, принадлежащих Млечному Пути. В частности, NGC 3201 имеет чрезвычайно высокую скорость относительно Солнца, а его орбита является ретроградной.