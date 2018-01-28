Билл Гейтс вложил 40 миллионов долларов в создание "суперкоровы"

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс пожертвовал более 40 миллионов долларов некоммерческой организации GALVmed, занимающейся генетическими исследованиями и созданием вакцин для домашнего скота. Об этом сообщает портал Business Insider.

Миллиардер посетил Эдинбургский университет, специалисты которого будут работать над проектом. Отмечается, что деньги пойдут на создание "идеальной коровы", сочетающей в себе черты европейских и африканских особей — высокую производительность и выносливость в условиях жары.

"Эффективность работы на каждый затраченный доллар здесь очень высока. Мы можем получить корову, которая при той же живучести будет производить в четыре раза больше молока", — приводит издание слова Гейтса.

Appolinaire Djikeng, director of @ctlgh_info based at Roslin, talks about how the work of the Centre is helping improve livestock health and production in Africa.

Bill Gates pumps millions into quest for a supercow https://t.co/UgMjfXYhKc pic.twitter.com/al2mOGBCHs — NiceRendezVous 😎🦇 (@actualites_nrv) 27 января 2018 г.

Ранее предприниматель предлагал создавать таких коров путем искусственного оплодотворения.

Билл Гейтс регулярно жертвует деньги на благотворительные и научные проекты. По оценке журнала Forbes, состояние основателя Microsoft достигло 92 миллиардов долларов.