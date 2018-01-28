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РИА Наука
РИА Наука

Жизнь в тени красного карлика: чего ждать от ближайшей экзопланеты

08:0028.01.2018
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаЗвездный ветер Проксима Центавры, скорее всего, уничтожил атмосферу планетыЗвездный ветер Проксима Центавры, скорее всего, уничтожил атмосферу планеты
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Ольга Коленцова. В 2008 году астрономы доказали, что у ближайшей к нам звезды Проксима (Proxima) в созвездии Центавра есть планета. Когда же убедились, что она расположена в "зоне обитаемости", вдохновленные ученые начали строить гипотезы о наличии на ней жизни. 

Мечты о Земле-2

С конца XX века астрономы активно ищут и пытаются изучать потенциально обитаемые планеты в дальнем космосе. На сегодняшний день открыто почти четыре тысячи экзопланет (то есть планет вне Солнечной системы). Ближайшая к нам, Proxima b, находится на расстоянии около 4,22 световых года от Земли. И она вызывает особый интерес.

 

О том, что на орбите Проксима Центавры, возможно, есть планета, сообщили в 2013 году астрономы Европейской Южной обсерватории (Чили). Ученые занялись этим вопросом всерьез, и в августе 2016 коллектив под руководством Гиллема Англада-Эскуде, сотрудника Лондонского университета королевы Марии, доказал ее существование.

Восход солнца над группой планет. Архивное фото
© Fotolia / sdecoret
Ученый отметил важность открытия пригодных для жизни экзопланет

Экзопланету увидеть трудно — она сильно меркнет на фоне звезды в самом прямом смысле этого слова. Во-первых, экзопланета гораздо меньше звезды, во-вторых, не испускает собственного света. Поэтому астрономы смотрят не столько на саму планету, сколько на то, как она влияет на звезду. Такой метод называют транзитным. Второй способ наблюдений основан на том, что планета, движущаяся вокруг звезды, слегка раскачивает ее. Применяя оба метода, можно определить размеры и массу объекта.

Планета GJ 436b, вращающаяся по уникальной орбите
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Астрономы открыли первую экзопланету с "вертикальной" орбитой

Параметры Proxima b оказались очень близки к земным. Масса — в 1,3 раза больше, чем у нашей планеты, радиус — примерно в 1,1 раза. Особый энтузиазм вызвал тот факт, что планета находится в зоне обитаемости — то есть условия на ней близки к земным и допускают существование воды в жидком виде. Ученые немедленно предположили, что на планете есть целые океаны и озера. Некоторые энтузиасты даже прозвали экзопланету Землей-2.0. Но их пыл вскоре охладили.

© Фото : ESO/M. KornmesserТак художник представил поверхность планеты у Проксимы Центавра
© Фото : ESO/M. Kornmesser
Так художник представил поверхность планеты у Проксимы Центавра

Скорее Марс, чем Земля

Для жизни нужна вода, а значит, температура на поверхности планеты должна быть больше нуля. Proxima b расположена довольно близко к своей звезде (даже ближе, чем Меркурий к Солнцу). Но звезда — красный карлик. Ее температура и светимость меньше, чем у Солнца.

© NASA / ESA, K. Sahu and J. Anderson (STScI), H. Bond (STScI and Pennsylvania State University), M. Dominik (University of St. Andrews)Проксима Центавра, кадр телескопа "Хаббл"
© NASA / ESA, K. Sahu and J. Anderson (STScI), H. Bond (STScI and Pennsylvania State University), M. Dominik (University of St. Andrews)
Проксима Центавра, кадр телескопа "Хаббл"

Из-за близости к звезде Proxima b вращается вместе с ней, то есть постоянно повернута к светилу одной стороной, как Луна к Земле. В результате одна половина планеты прогревается слишком сильно, а вторая совершенно лишена прямых лучей звезды. Правда, на границе жары и холода есть зона, условия в которой с натяжкой можно считать приемлемыми для жизни.

"Важно понять, что речь идет о формах жизни, подобных нашей, то есть углеродных. Разумеется, возможны и совершенно иные формы жизни. Проблема в том, что пока люди не поймут, какие именно, обнаружить их довольно затруднительно. Поэтому ученым приходиться ориентироваться на то, что внеземная жизнь так или иначе похожа на нашу", — говорит Валерий Шематович, заведующий отделом исследований Солнечной системы Института астрономии РАН.

Но основную проблему для жизни создает высокая активность Проксимы Центавра — экзопланета получает примерно в 240 раз больше рентгеновских лучей, чем Земля, и примерно в 30 раз больше высокоэнергетического излучения. К сожалению, современные астрономические приборы не позволяют достоверно установить, есть ли у Proxima b атмосфера. Если да, вероятность обнаружить там жизнь значительно повышается. Однако без защитного одеяла красный карлик должен был выжечь на своей пленнице все живое. 

"Проксима Центавра относится к классу красных карликов. Когда такие звезды рождаются, они невероятно активны, сильно светят в ультрафиолетовом и рентгеновском диапазоне. Я склоняюсь к тому, что звездный ветер буквально снес атмосферу планеты, даже если она и была. Но это тоже теория. Следует дождаться мощных инструментов, чтобы хорошо затемнить звезду и рассмотреть Proxima b получше", — заключает эксперт.


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