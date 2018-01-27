МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Диабет и высокий уровень сахара в крови связаны с продолжительными когнитивными расстройствами, выяснила научная группа из Китая и Великобритании. Результаты исследования опубликованы журналом Diabetologia.

Контроль уровня сахара в крови может предотвратить последующее ухудшение работы головного мозга, считают ученые.

В исследовании приняли участие более пяти тысяч пожилых людей. В ходе научной работы была проанализирована взаимосвязь между показателями гликированного гемоглобина (HbA1c), отражающего среднее содержание сахара в крови, и когнитивными нарушениями за период около десяти лет. Выяснилось, что чем выше уровень HbA1c, тем быстрее происходит снижение когнитивных способностей. При этом специалисты учитывали уровень холестерина, индекс массы тела, психическое состояние, алкогольную и никотиновую зависимости, хронические заболевания, уровень образования, семейное положение и многие другие характеристики.

Результаты исследования показали, что у людей, страдающих от диабета или имеющих к нему предрасположенность, наблюдалось ускоренное снижение когнитивной функции.

"Полученные нами данные показывают прямую связь между уровнями HbA1c и когнитивными расстройствами вне зависимости от диабетического статуса. Будущие исследования необходимы для того, чтобы в долгосрочной перспективе определить влияние поддержания оптимального уровня глюкозы в крови на когнитивные расстройства у людей с диабетом", — говорится в исследовании.