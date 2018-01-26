В Пекине установили рекорд пребывания к кабине, имитирующей жизнь на Луне

ПЕКИН, 26 янв — РИА Новости. Вторая — двухсотдневная — фаза годового эксперимента по симуляции жизни на Луне успешно завершилась в специализированной лаборатории в Пекине, четыре студента-волонтера установили новый мировой рекорд по продолжительности нахождения в изолированной кабине, сообщает в пятницу агентство Синьхуа.

Отмечается, что предыдущий рекорд принадлежит группе из трех человек из СССР, которые находились в изолированном пространстве 180 дней, эксперимент проводился в семидесятые годы прошлого века.

В пятницу стартовал завершающий 105-дневный этап проекта в рамках подготовки Китая к реализации лунной программы. В нем будет задействована группа волонтеров, участвовавших в первой 60-дневной фазе.

Эксперимент проходит в лаборатории "Юэгун-1" ("Лунный дворец-1"), расположенной в Китайском государственном техническом университете Бэйхан. Она представляет собой изолированную кабину площадью 160 квадратных метров. Это первая подобная лаборатория, разработанная в Китае, и третья в мире биорегенеративная база жизнеобеспечения.

Университет Бэйхан реализует проект по нахождению в условиях, симулирующих пребывание на Луне, продолжительностью в 365 дней.

"Лунный дворец" состоит из модуля для жизни волонтеров площадью в 42 квадратных метра и двух модулей для выращивания растений. В жилом отсеке находятся четыре отдельных спальных модуля, одна общая комната, ванная, помещения для животных, помещение для переработки отходов.

По мнению исследователей, подобные эксперименты помогают ученым Китая активнее продвигаться в изучении того, что в первую очередь будет необходимо человеку во время продолжительных миссий на Луну.