Ученые раскрыли необычную связь между жиром и раком груди

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Стройные женщины, чье тело содержит необычно много жира, заметно чаще страдают от рака груди, чем их сверстницы с нормальной массой жировых тканей, заявили медики, выступавшие на ежегодной конференции Амерканской ассоциации изучения рака.

"Подобные результаты, скорее всего, удивят и врачей, и их пациенток, так как индекс массы тела сегодня используется для оценки рисков, связанных с лишним весом и прочими метаболическими проблемами. Мы надеемся, что наше открытие заставит женщин задуматься о том, что жир может способствовать развитию рака груди даже в том случае, если они имеют нормальный ИМТ", — заявил Эндрю Данненберг (Andrew Dannenberg) из Корнеллского университета (США).

В последние годы ученые находят все больше намеков на то, что ожирение не только повышает нагрузку на скелет, способствует развитию проблем с метаболизмом и является одной из причин возникновения сахарного диабета, но и негативно влияет на другие части организма. К примеру, недавно ученые из США выяснили, что лишний вес у женщин способствует рецидиву рака груди, а также ускоряет старение мозга и вызывает изменения в работе мозга.

Данненберг и его коллеги обнаружили, что эти негативные эффекты на самом деле сложнее, чем они казались их первооткрывателям, наблюдая за жизнью примерно 3,5 тысяч женщин в бальзаковском возрасте на протяжении примерно 16 лет. За это время примерно две сотни из них стали жертвами разных форм рака груди, что помогло медикам оценить, как на вероятность его развития влияют лишние килограммы.

Первичный анализ этих данных раскрыл крайне неожиданную вещь – оказалось, что вероятность развития рака зависела не от индекса массы тела, как раньше считали ученые, а от того, как много жира присутствовало в их организме. Иными словами, женщины с низким ИМТ, чье тело содержало в себе аномально много жировых отложений, страдали от рака чаще, чем их сверстницы с аналогичной массой, но меньшей долей жира в организме.

Как показывают расчеты ученых, повышение массы жира на примерно 5 килограммов повышало вероятность развития тяжелых форм рака груди на 35% даже в тех случаях, когда сами женщины не страдали от ожирения и считались стройными. Подобную закономерность, как заключает Данненберг, врачи должны учитывать при диагностике рака и проведении регулярных осмотров среди женщин в возрасте.



