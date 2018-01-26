Ракета Ariane 5 вывела на орбиту два спутника

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Ракета Ariane 5, стартовавшая с космодрома Куру во Французской Гвиане, сумела вывести на орбиту два спутника связи, несмотря на потерю связи с носителем, сообщила компания-оператор Arianespace.

Запуск ракеты произошел в четверг в 19.20 по местному времени (01.20 в пятницу мск). На борту ракеты находились два спутника связи: люксембургский SES 14 и Al Yah 3 из ОАЭ.

Ранее сообщалось, что связь с ракетой была потеряна после включения двигателя второй ступени.

"Оба спутника отделились (от ракеты) и находятся на орбите. SES-14 и Al Yah 3 находятся на связи с соответствующими центрами управления. Обе миссии продолжаются", — говорится в заявлении компании.

Ariane-5 — европейская ракета-носитель, предназначенная для выведения грузов на низкую околоземную орбиту Земли. Запуски Ariane-5 производятся с космодрома Куру во Французской Гвиане. На разработку Ariane-5 было потрачено около 10 лет и 7 миллиардов долларов.