Полет к Луне: как выбирают место посадки

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Ученые выбрали два перспективных места посадки для планируемой в 2019-2020 годах миссии аппарата "Луна-25". Помимо чисто инженерных ограничений, на выбор повлияли требования к научной программе.

Схему посадки на Луну отработали в советской космической программе 1970-х годов. Ею воспользуются и для новой миссии, которой предстоит изучить окрестности Южного полюса, расположенного на обращенной к Земле стороне нашего спутника. Аппарат "Луна-25" перейдет на низкую орбиту с высотой порядка ста километров от поверхности, затормозит и двое суток будет перемещаться к полюсу, пока не достигнет места посадки, представляющего собой вытянутый по меридиану эллипс размерами 30 на 15 километров. Посадочный модуль опустится вертикально с работающим двигателем.

"При выборе места посадки необходимо учитывать инженерные требования и первое среди них — безопасность, зависящая от рельефа местности. Абсолютно недопустимо садится при уклоне более 15 градусов, специалисты рекомендуют избегать уклонов от 7 градусов", — рассказал на заседании Совета по космосу РАН доктор физико-математических наук Игорь Митрофанов, заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН.

Есть и другие условия: надежность радиосвязи посадочного модуля с Землей, продолжительность светового дня (это важно для выполнения научной программы), обилие признаков воды, достаточное геологическое разнообразие.

"Больше всего воды на Южном полюсе, но и удаленные от него районы интересны. Главное, чтобы вода там была, ведь чтобы узнать ее состав, достаточно всего несколько капель", — пояснил Митрофанов.

Ученые составили карты анализируемых критериев и методом их наложения определили наиболее перспективные районы. Первое, что обнаружилось, — кратер Богуславский, который ранее рассматривали для посадки, не соответствовал всем требованиям. В рейтинге, где суммировались баллы по каждому из факторов, он оказался в аутсайдерах.

"Это, вероятно, наиболее плохой кандидат, поскольку получил самый низкий приоритет с точки зрения выбора района посадки", — говорит ученый.

© И.Г.Митрофанов / ИКИ РАН Рейтинг посадочных эллипсов по совокупности требований к миссии Луна-25 © И.Г.Митрофанов / ИКИ РАН Рейтинг посадочных эллипсов по совокупности требований к миссии Луна-25

В качестве приоритетного сейчас рассматривается район-эллипс к северу от кратера Богуславский, оптимальный по совокупности критериев, включая баллистику. К тому же тут содержится 0,1% воды в слое грунта толщиной около метра. Если модуль по каким-то причинам не сможет там прилуниться, то задержится на орбите еще на двое суток и сядет на резервном "аэродроме" — к юго-западу от кратера Манцини.

Аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter отснял оба места посадки с разрешением четыре метра, и ученые получили возможность детально все изучить. В частности, оценить риски опрокидывания или сползания аппарата со склона. Это именно то, что случилось с "Луноходом-2" в 1973 году. Он сполз в пятиметровый кратер, забуксовал, набрал в крышку грунта. При закрытии крышки грунт высыпался на радиатор, аппаратура перегрелась, и машина вышла из строя.

© И.Г.Митрофанов / ИКИ РАН Посадочные эллипсы на карте окрестностей Южного полюса, куда отправится "Луна-25" © И.Г.Митрофанов / ИКИ РАН Посадочные эллипсы на карте окрестностей Южного полюса, куда отправится "Луна-25"

"Вероятность, что мы опустимся в точку с наклоном более 15 градусов — 4%. Это риск, на который мы вынуждены идти. Другие районы еще хуже", — заключил Митрофанов.

Разработчики "Луны-25" в НПО Лавочкина согласны с выбором мест посадки, и теперь ученые из ИКИ РАН отправят их координаты в Роскосмос.