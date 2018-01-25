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РИА Наука
РИА Наука

США далеко опережают другие богатые страны по детской смертности

20:4325.01.2018
(обновлено: 21:02 25.01.2018)
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© AP Photo / Ted S. WarrenПодростки делают селфи с оружием в Вашингтоне, СШАПодростки делают селфи с оружием в Вашингтоне, США
© AP Photo / Ted S. Warren

У детей в США на 70% больше шансов не дожить до 20-летия, чем у детей из других развитых демократичных стран. Таковы результаты исследования, опубликованного на днях в журнале Health Affairs.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Архивное фото
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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"Во всех богатых, демократических странах, которые мы сравнили, дети умирают реже, чем это было 50 лет назад. Но в США, тем не менее, они умирают чаще ", — комментирует Ашиш Такрар (Ashish Thakrar), ведущий автор работы, интерн в Госпитале Джона Хопкинса и системы здравоохранения в Балтиморе (США).

Ученые проанализировали детскую смертность в 20 странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Туда входят, к примеру, Австралия, Канада, Германия, Швейцария, Италия — страны со сходным с США уровнем экономического развития. Для анализа использовали публично доступные данные, собранные во Всемирной организации здравоохранения, о детях от рождения и до 19 лет в период с 1961 по 2010 годы.

Данные показали четкий положительный тренд: детская смертность планомерно снижалась за этот период во всех рассматриваемых странах. Однако в США, примерно с 1980-х, она была выше, чем в других странах. И это несмотря на то, что Америка тратит больше денег на борьбу с детской смертностью на душу населения, чем кто бы то ни было. Этот феномен был известен и раньше, но теперь его исследовали детально по возрастным группам детей.

Дети. Архивное фото
© РИА Новости / Первенцев
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Ученые вычислили, что в США риск умереть у новорожденных на 76% выше, чем в других странах, и на 57% выше у детей с 1 года до 19 лет. Причем погибнуть от огнестрельного оружия 15-19-летний американский подросток рискует на 82% больше. Получается, что за 50 лет США потеряли на 600 тысяч детей больше, чем другие.

Что касается смерти новорожденных, то Такрар винит в этом фрагментарную систему страховой медицины в стране. Женщина может получить медстраховку, только когда она впервые забеременеет, а это означает, что у нее могут быть проблемы со здоровьем, которые отразятся на ребенке.

Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне. 3 сентября 2017
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
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Половина гражданских лиц, владеющих огнестрельным оружием, проживает в США. Такова статистика. К сожалению, как показала эта работа, это неминуемо ведет к росту детской смертности от огнестрельных ранений. В тоже время, в странах, где население вооружено меньше, дети реже гибнут от пуль.

Исходя из анализа данных, авторы работы выявили, что в США группа особого риска — это дети до года и в возрасте 15-19 лет. Политика в отношении них должна быть особой, направленной на снижение причин смерти в перинатальный период, от автоаварий и огнестрела.

"Исследование показало, что наша защита от детской смертности далеко не та, что могла бы быть, — говорит Кристофер Форрест (Christopher Forrest), один из авторов статьи, педиатр в Детском госпитале в Филадельфии. — Мы надеемся, что политики смогут использовать наши данные и выработать стратегию для всех детей в США, которая бы не позволила нам скатимся еще ниже других стран".

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