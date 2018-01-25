Эксперт предположил, когда определятся державы "пилотируемой космонавтики"

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. После окончания эксплуатации Международной космической станции (МКС) в 2024 году станет ясно, какие страны останутся державами "пилотируемой космонавтики", а какие из этого "клуба" выйдут, заявил РИА Новости академик Российской академии космонавтики Андрей Ионин.

Ранее портал The Verge сообщил, что администрация Дональда Трампа предлагает прекратить финансирование МКС в 2025 году. В то же время, на сегодняшний день, датой окончания эксплуатации станции считается 2024 год.

"Последние 20 лет МКС была по сути синонимом пилотируемой космонавтики. Вся мировая пилотируемая космонавтика, за исключением, может быть, китайских станций, это была МКС. Для пилотируемой космонавтики человечества это некий рубеж, все должны решить, что дальше. Те, кто не решат, из пилотируемой космонавтики, скорее всего, уйдут", — сказал Ионин.

"Дату окончания проекта МКС, которая первоначально была 2015 год, переносили несколько раз. В принципе, было уже понятно, что 2024 год – это некая критическая точка, и дальше уже переноса не будет, хотя разговоры, что это может быть и 2028 год, ведутся", — добавил эксперт.

По его словам, семь лет, которые станции остается работать — достаточный срок, чтобы все участвующие стороны могли принять решение относительно последующих проектов.

Ионин считает, что за прошедшие 60 лет человечество "более-менее как-то освоило ближний космос в рамках различных национальных программ, иногда, особенно на первом этапе, жестко соревнуясь". Освоение дальнего космоса кажется эксперту возможным только если его будет вести "человечество", а не отдельные государства.

"Для отдельных наций дорога в дальний космос будет закрыта, это будет возможно, только если все объединятся и будут действовать вместе", — сказал Ионин.

Ранее сообщалось, что после прекращения работы МКС Россия сможет участвовать в проекте американской окололунной станции Deep Space Gateway (DSG). На астронавтическом конгрессе-2017 в Австралии "Роскосмос" объявил, что договорился с NASA о доле российского участия.

Россия может создать для новой станции от одного до трех модулей – на первом этапе это могут быть шлюзовой и жилой модули. Также российские инженеры должны будут разработать для станции стандарт стыковочного механизма для всех кораблей, которые будут доставлять людей или грузы на станцию, и стандарт для систем жизнеобеспечения.

В то же время Россия может создать свою орбитальную станцию на базе трех модулей, которые должны войти в состав МКС до конца 2019 года. Это Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука", узловой модуль "Причал" и Научно-энергетический модуль (НЭМ). Кроме того, в состав Российской орбитальной станции (РОС) могут добавить шлюзовой и трансформируемый модули. Масса станции должна составить порядка 60 тонн.