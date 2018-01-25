Эксперт предположил, когда определятся державы "пилотируемой космонавтики"

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. После окончания эксплуатации Международной космической станции (МКС) в 2024 году станет ясно, какие страны останутся державами "пилотируемой космонавтики", а какие из этого "клуба" выйдут, заявил РИА Новости академик Российской академии космонавтики Андрей Ионин.
Ранее портал The Verge
сообщил, что администрация Дональда Трампа предлагает прекратить финансирование МКС в 2025 году. В то же время, на сегодняшний день, датой окончания эксплуатации станции считается 2024 год.
"Последние 20 лет МКС была по сути синонимом пилотируемой космонавтики. Вся мировая пилотируемая космонавтика, за исключением, может быть, китайских станций, это была МКС. Для пилотируемой космонавтики человечества это некий рубеж, все должны решить, что дальше. Те, кто не решат, из пилотируемой космонавтики, скорее всего, уйдут", — сказал Ионин.
"Дату окончания проекта МКС, которая первоначально была 2015 год, переносили несколько раз. В принципе, было уже понятно, что 2024 год – это некая критическая точка, и дальше уже переноса не будет, хотя разговоры, что это может быть и 2028 год, ведутся", — добавил эксперт.
По его словам, семь лет, которые станции остается работать — достаточный срок, чтобы все участвующие стороны могли принять решение относительно последующих проектов.
Ионин считает, что за прошедшие 60 лет человечество "более-менее как-то освоило ближний космос в рамках различных национальных программ, иногда, особенно на первом этапе, жестко соревнуясь". Освоение дальнего космоса кажется эксперту возможным только если его будет вести "человечество", а не отдельные государства.
"Для отдельных наций дорога в дальний космос будет закрыта, это будет возможно, только если все объединятся и будут действовать вместе", — сказал Ионин.
Ранее сообщалось, что после прекращения работы МКС Россия сможет участвовать в проекте американской окололунной станции Deep Space Gateway (DSG). На астронавтическом конгрессе-2017 в Австралии "Роскосмос" объявил, что договорился с NASA о доле российского участия.
Россия может создать для новой станции от одного до трех модулей – на первом этапе это могут быть шлюзовой и жилой модули. Также российские инженеры должны будут разработать для станции стандарт стыковочного механизма для всех кораблей, которые будут доставлять людей или грузы на станцию, и стандарт для систем жизнеобеспечения.
В то же время Россия может создать свою орбитальную станцию на базе трех модулей, которые должны войти в состав МКС до конца 2019 года. Это Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука", узловой модуль "Причал" и Научно-энергетический модуль (НЭМ). Кроме того, в состав Российской орбитальной станции (РОС) могут добавить шлюзовой и трансформируемый модули. Масса станции должна составить порядка 60 тонн.
Ровно 50 лет назад американскому искусственному спутнику Луны "Лунар орбитер-1" удалось осуществить фотосъемку лунной поверхности и отправить на Землю 229 кадров высокого и среднего разрешения. Другие аппараты смогли получить еще некоторую часть снимков тех мест, где возможна посадка кораблей, а также сфотографировать полярные районы планеты.
Программа "Лунар орбитер" представляла собой серию из пяти автоматических орбитальных аппаратов, которые были запущены США в 1966-1967 годах с целью картографирования лунной поверхности. Все пять полетов прошли успешно, 99% поверхности Луны было снято с разрешением 60 м и лучше.
На фото: снимок поверхности Луны, сделанный космическим аппаратом "Лунар орбитер-5".
Во время экспедиции "Аполлон-15" американскими учеными впервые был применен электромобиль LRV. Уникальный аппарат, созданный корпорацией Boeing в конце 60-х годов, представлял собой четырехколесный двухместный транспортер, оснащенный тяговыми электромоторами и двумя батареями. Использование вездехода значительно расширило площадь лунной поверхности, доступную для астронавтов. Машина могла развивать скорость до 13 км/ч. Общая длина пути, пройденного лунным автомобилем в 15-й, 16-й, 17-й экспедициях "Аполлон", составила 28, 27 и 36 км соответственно.
На фото: американский астронавт Юджин Сернан на лунном автомобиле во время экспедиции "Аполлон-17".
Космический аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter продолжает изучать Луну с орбиты. Недавно специалистами агентства был опубликован снимок Земли, полученный камерами зонда LRO. Так как во время съемки Земля и Луна двигались, потребовались дополнительные алгоритмы обработки изображений, чтобы скомпенсировать этот эффект.
Поверхность Луны испещрена кратерами, которые возникли в результате падения огромного количества метеоритов. Попытки объяснить происхождение кратеров начались еще в конце 80-х годов XVIII века. Помимо метеоритной гипотезы была также выдвинута вулканическая, которая позже была опровергнута.
С каждым годом Луна становится все дальше и дальше от Земли. За 12 месяцев расстояние между ними увеличивается на 4 см. Удаление спутника является следствием гравитационно-приливного взаимодействия его и нашей планеты.
Спутник Земли зародился более 4,5 миллиардов лет назад. По сравнению со своим нынешним состоянием первоначально он имел гораздо больший размер. Форма Луны на самом деле не идеально круглая, а яйцеобразная из-за воздействия гравитации Земли. Кроме того, ее центр масс расположен не в центре космического тела, а примерно в двух километрах от центра.
В этом изображении ученые объединили несколько фаз лунного затмения. Это явление представляет собой погружение Луны в конус тени Земли. При этом наша планета находится на одной линии между центром Луны и центром Солнца. Лунное затмение происходит при сильном уменьшении яркости диска спутника Земли. Принято различать полутеневые, частичные и полные лунные затмения. Наблюдать за ними можно в любом уголке мира, где Луна находится над горизонтом. Средняя продолжительность затмения составляет несколько часов.
Еще одно редкое природное явление – солнечное затмение. Оно происходит в результате того, что Луна затмевает поверхность Солнца полностью или частично. Увидеть его можно только в период новолуния, когда повернутая к планете часть Луны полностью не освещается, то есть ее не видно невооруженным глазом.
20 июля 1969 года программа "Аполлон" достигла своей главной цели – полета и высадки человека на Луну. Первыми астронавтами, ступившими на поверхность спутника Земли, были Нил Армстронг и Эдвин Олдрин. Их пребывание на Луне продлилось 2 часа 31 минуту. Всего на Луну было осуществлено шесть высадок, все шесть американцами.
На фото: американский астронавт Харрисон Шмитт во время последней высадки на Луну в рамках экспедиции "Аполлон-17".
Такие природные явления, как рассветы и закаты, на Луне отсутствуют, потому как там нет атмосферы. Зато там круглые сутки можно наблюдать звездное небо, Солнце и Землю.
На фото: снимок, сделанный российским космонавтом Федором Юрчихиным.
Суперлуние – астрономическое явление, когда полнолуние совпадает с моментом наибольшего сближения Луны и Земли и спутник кажется на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно.
Из-за отсутствия на Луне ветра и влаги следы астронавтов, посетивших спутник Земли, вот уже почти 50 лет остаются в неизменном виде.
На фото: след американского астронавта Базза Олдрина, оставленный во время миссии "Аполлон-11" на Луне.
Земля – единственная планета в Солнечной системе, где можно наблюдать полное солнечное затмение, которое происходит в результате того, что Луна затмевает поверхность Солнца. При этом в любой точке Земли это явление можно увидеть в среднем один раз в 360 лет.