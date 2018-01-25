В Каире началась операция по переносу гигантской статуи Рамзеса Второго

КАИР, 25 янв — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Сложная техническая операция по переносу на 400 метров гигантской статуи фараона Древнего Египта Рамзеса Второго возрастом более 3 тысяч лет началась утром в четверг в районе комплекса пирамид Гизы в пригороде Каира.

Статуя была погружена на специальные прицепы и надежно зафиксирована. Древний памятник перевозят в вертикальном положении, чтобы минимизировать нагрузку на него.

Компания-исполнитель заранее укрепила и выровняла всю трассу, по которой провезут статую. Перевозку было решено провести в торжественной атмосфере — под звуки гимна и военных маршей, на всем пути статую будут сопровождать конные всадники в парадной форме. Для наблюдения за операцией приглашены общественные деятели, журналисты, дипломаты.

Это уже второй за последние 15 лет перенос 11-метровой древнеегипетской статуи. В 2006 году Рамзеса Второго перевезли в район комплекса Гизы с площади у центрального железнодорожного вокзала Каира, где "фараон" простоял более 50 лет. Тогда решение о переносе было принято с целью сохранить этот бесценный артефакт — шум, пыль и вибрация от движения поездов причиняли памятнику непоправимый ущерб.

На этот раз статую перевозят всего на 400 метров, чтобы установить ее у вестибюля нового Большого египетского музея. Ожидается, что гигантский Рамзес Второй величественно будет встречать посетителей музея у входа.

Открытие первой очереди Большого египетского музея запланировано на 2018 год.

Возраст 11-метровой статуи из розового гранита весом 83 тонны составляет более 3 тысяч лет.

Фараон Рамзес Второй, которого часто называют "Фараон чудес", "Царь-солнце", "Царь царей", сделал Египет великой державой, благодаря своим победам, завоеваниям, освоениям новых территорий, успехам в строительстве и ирригации. Считается, что фараон прожил свыше ста лет, из которых 67 правил Египтом, у него было более ста детей от 60 жен.