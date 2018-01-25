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РИА Наука
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В Каире началась операция по переносу гигантской статуи Рамзеса Второго

11:2225.01.2018
(обновлено: 11:58 25.01.2018)
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© РИА Новости / Надим ЗуауиПеремещение статуи Рамзеса Второго в Каире. 25 января 2018Перемещение статуи Рамзеса Второго в Каире. 25 января 2018
© РИА Новости / Надим Зуауи

КАИР, 25 янв — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Сложная техническая операция по переносу на 400 метров гигантской статуи фараона Древнего Египта Рамзеса Второго возрастом более 3 тысяч лет началась утром в четверг в районе комплекса пирамид Гизы в пригороде Каира.

Храм Рамзеса II в Абу-Симбел. Архивное фото
© РИА Новости / Рафаэль Даминов
Реставрация древнеегипетского Абу-Симбела обошлась в $1,4 миллиона

Статуя была погружена на специальные прицепы и надежно зафиксирована. Древний памятник перевозят в вертикальном положении, чтобы минимизировать нагрузку на него.

Компания-исполнитель заранее укрепила и выровняла всю трассу, по которой провезут статую. Перевозку было решено провести в торжественной атмосфере — под звуки гимна и военных маршей, на всем пути статую будут сопровождать конные всадники в парадной форме. Для наблюдения за операцией приглашены общественные деятели, журналисты, дипломаты.

Это уже второй за последние 15 лет перенос 11-метровой древнеегипетской статуи. В 2006 году Рамзеса Второго перевезли в район комплекса Гизы с площади у центрального железнодорожного вокзала Каира, где "фараон" простоял более 50 лет. Тогда решение о переносе было принято с целью сохранить этот бесценный артефакт — шум, пыль и вибрация от движения поездов причиняли памятнику непоправимый ущерб.

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© РИА Новости . Надим Зуауи
Статую Рамзеса II на автоплатформах везли к новому месту установки в Каире

На этот раз статую перевозят всего на 400 метров, чтобы установить ее у вестибюля нового Большого египетского музея. Ожидается, что гигантский Рамзес Второй величественно будет встречать посетителей музея у входа.

Строительство Великого Египетского музея в Гизе
© РИА Новости / Ксения Никольская
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Большой Египетский музей у пирамид Гизы скоро примет первых посетителей
Открытие первой очереди Большого египетского музея запланировано на 2018 год.

Возраст 11-метровой статуи из розового гранита весом 83 тонны составляет более 3 тысяч лет.

Фараон Рамзес Второй, которого часто называют "Фараон чудес", "Царь-солнце", "Царь царей", сделал Египет великой державой, благодаря своим победам, завоеваниям, освоениям новых территорий, успехам в строительстве и ирригации. Считается, что фараон прожил свыше ста лет, из которых 67 правил Египтом, у него было более ста детей от 60 жен.

Археологическая находка в Каире: колосс Рамзеса Второго
© REUTERS / Mohamed Abd El GhanyНемецкие археологи обнаружили статую одного из самых известных египетских фараонов во время раскопок в бедном каирском районе эль-Матария.Статуя древнеегипетского фараона Рамзеса Второго, обнаруженная археологами в районе эль-Матария в Каире
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
Немецкие археологи обнаружили статую одного из самых известных египетских фараонов во время раскопок в бедном каирском районе эль-Матария.
© AFP 2018 / Khaled Desouki Как отмечают ученые, все жилые постройки этого района были возведены поверх древнеегипетских храмов и гробниц.Статуя древнеегипетского фараона Рамзеса Второго, обнаруженная археологами в районе эль-Матария в Каире
© AFP 2018 / Khaled Desouki 
Как отмечают ученые, все жилые постройки этого района были возведены поверх древнеегипетских храмов и гробниц.
© REUTERS / Mohamed Abd El GhanyРанее в этом же районе была обнаружена еще одна статуя — фараона 19 династии Сети Второго.Египетский рабочий возле статуи древнеегипетского фараона Рамзеса Второго, обнаруженой археологами в районе Матария в Каире
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
Ранее в этом же районе была обнаружена еще одна статуя — фараона 19 династии Сети Второго.
© AFP 2018 / Khaled DesoukiВ районе эль-Матария в древности располагался храм в честь Рамзеса Второго. Позднее он был разрушен, а камни постройки использовались для возведения жилых домов.Египетские рабочие на месте раскопок статуи древнеегипетского фараона Рамзеса Второго, обнаруженной группой немецко-египетских археологов в районе Матария в Каире
© AFP 2018 / Khaled Desouki
В районе эль-Матария в древности располагался храм в честь Рамзеса Второго. Позднее он был разрушен, а камни постройки использовались для возведения жилых домов.
© REUTERS / Mohamed Abd El GhanyСогласно обнаруженным обломкам, "колосс Рамзеса II", как назвали статую археологи, был в высоту около восьми метров и весил порядка четырех тонн.Статуя древнеегипетского фараона Рамзеса Второго, обнаруженная археологами в районе Матария в Каире
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
Согласно обнаруженным обломкам, "колосс Рамзеса II", как назвали статую археологи, был в высоту около восьми метров и весил порядка четырех тонн.
© REUTERS / Mohamed Abd El GhanyУченые предполагают, что эта статуя украшала храмовый комплекс в Гелиополе, построенный Рамзесом Вторым и его потомками во время пика могущества Древнего Египта.Местные жители на месте раскопок статуи древнеегипетского фараона Рамзеса Второго, обнаруженой археологами в районе Матария в Каире
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
Ученые предполагают, что эта статуя украшала храмовый комплекс в Гелиополе, построенный Рамзесом Вторым и его потомками во время пика могущества Древнего Египта.
© AP Photo / Amr NabilГолова памятника была сильно повреждена: сохранились лишь фрагменты лица и корона фараона.Ребенок фотографируется возле статуи древнеегипетского фараона Рамзеса Второго, обнаруженой археологами в районе Матария в Каире
© AP Photo / Amr Nabil
Голова памятника была сильно повреждена: сохранились лишь фрагменты лица и корона фараона.
© AFP 2018 / Khaled DesoukiФрагменты статуи были обнаружены под линией грунтовых вод на глубине 2-4 метров.Египетские рабочие на месте раскопок статуи древнеегипетского фараона Рамзеса Второго, обнаруженной группой немецко-египетских археологов в районе Матария в Каире
© AFP 2018 / Khaled Desouki
Фрагменты статуи были обнаружены под линией грунтовых вод на глубине 2-4 метров.
© REUTERS / Mohamed Abd El GhanyДля того, чтобы поднять "фараона" из воды, ученым пришлось использовать экскаватор.Египетские рабочие возле статуи древнеегипетского фараона Рамзеса Второго, обнаруженой археологами в районе Матария в Каире
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
Для того, чтобы поднять "фараона" из воды, ученым пришлось использовать экскаватор.
© AP Photo / Amr NabilПосле извлечения фрагментов статуи из грунта и воды ученые отправили их на процедуру специальной "сушки".Рабочие накрывают статую древнеегипетского фараона Рамзеса Второго, обнаруженую археологами в районе Матария в Каире
© AP Photo / Amr Nabil
После извлечения фрагментов статуи из грунта и воды ученые отправили их на процедуру специальной "сушки".
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