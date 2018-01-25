МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Запуск аппарата "Луна-25" в рамках российской лунной миссии по-прежнему планируется на 2019 год, сообщили в Институте космических исследований (ИКИ) РАН.

"Луна-25" станет первым после более чем сорокалетнего перерыва запуском российского аппарата к спутнику Земли.

Целью миссии станет изучение химического состава реголита полярных областей Луны, в частности представляющих большой интерес летучих соединений космического происхождения, в том числе водяного льда. Приборы на борту аппарата также будут исследовать процессы в плазменно-пылевой полярной экзосфере Луны.

Руководитель отдела ядерной планетологии ИКИ Игорь Митрофанов на заседании Совета РАН по космосу рассказал, что уже выбраны возможные места для посадки российского аппарата на Луне: основной район — к северу от южного приполярного кратера Богуславский, а резерный — к юго-западу от кратера Манцини.