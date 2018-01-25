"Росатом" поможет создать газотурбинные двигатели для дронов

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. АО "Промышленные инновации" (входит в топливную компанию ТВЭЛ "Росатома") организовало конкурс на создание комплексного стенда, необходимого для испытания импортозамещающих газотурбинных двигателей малой мощности, которые планируется производить в России, следует из открытых материалов на сайте закупок "Росатома".
Вместе с тем, на российском рынке на сегодняшний день практически нет газотурбинных двигателей малой мощности собственного производства. По оценкам экспертов, потребность в ГТДмм в России к 2022 году будет составлять более тысячи изделий в год. Для разработки и производства конкурентоспособных отечественных ГТДмм необходимо, в частности, наличие собственного современного стендового оснащения для проведения экспериментальных работ.
Практическая реализация этого проекта обеспечит снижение зависимости российского внутреннего рынка от импорта зарубежных ГТДмм и позволит ликвидировать имеющееся техническое отставание России от мировых лидеров в области создания таких двигателей.