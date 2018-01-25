SpaceX провела успешное огневое испытание ракеты-носителя Falcon Heavy

ВAШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. Компания SpaceX провела в среду успешное огневое испытание новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy, сообщила компания.

"Первое статическое огневое испытание Falcon Heavy завершено, на еще один шаг ближе к тестовому полету", — говорится в сообщени SpaceX в Twitter.

Компания опубликовала 22-секундное видео, на котором видна вертикально стоящая на стартовой площадке ракета, после запуска двигателей от них идут облака белого пара. Ранее сообщалось, что в ходе испытания впервые будут одновременно работать все 27 двигателей первой ступени ракеты в течение 15 секунд.

Ожидается, что первый демонстрационный старт Falcon Heavy, которую SpaceX строит для будущих пилотируемых полетов и полетов на Луну и Марс, может состояться позднее в январе. Традиционно компания проводит огневое испытание за несколько дней до старта, однако дата возможного первого полета пока не объявлена.