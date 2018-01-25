Эпический провал: проекты, которые громко начали и тихо слили

Так художник увидел судьбу научных и технических проектов, в которые много вложили, но в итоге закрыли

Так художник увидел судьбу научных и технических проектов, в которые много вложили, но в итоге закрыли

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Высокие технологии — рискованный бизнес, инвесторы, включая государство, нередко теряют на нем немалые деньги, оставляя миру горы нереализованных планов, а то и просто бесполезные руины. Старту грандиозного проекта, как правило, предшествуют дорогостоящая пиар-кампания, обсуждение на самом высоком уровне, сотни новостей. И вот проходят годы, а результатов нет.

Коллайдер под Москвой

Вступив в научную гонку с западом, СССР был вынужден, кроме космоса, тратиться на ускорители элементарных частиц, обещавших раскрыть тайны материи. Так появился проект Ускорительно-накопительного комплекса (УНК) — гигантского коллайдера с энергией пучка 3 тераэлектрон вольт. Проходку тоннеля для него начали в 1983 году под Москвой, в наукограде Протвино, где располагается Институт физики высоких энергий (ИФВЭ). Кольцо диаметром пять метров и длиной 21 километр, по которому ездил небольшой поезд с вагонетками, завершили спустя десять лет. Успели смонтировать канал инжекции, подающий пучок протонов из старого ускорителя У-70. Но то было уже в другой стране, не нашедшей денег на завершение проекта.

Все эти годы подземный тоннель находится в законсервированном состоянии. Достраивать ускоритель не имеет смысла, поскольку в Женеве функционирует более современный БАК. Некоторые участки кольца заливает грунтовыми водами, и их приходится регулярно откачивать насосами. Высказывались предложения разместить в тоннеле детектор для изучения осцилляций нейтрино, сверхпроводящий индукционный накопитель, теплицы, музей. Но на все это требуются большие деньги, так что пока гигантское кольцо заброшено и привлекает разве что диггеров.

Когда в 2011 году ИФВЭ присоединили к НИЦ "Курчатовский институт", были разговоры о реанимации протвинского кольца в рамках идеи установок мегасайенс, но продолжения не последовало.

Межпланетная станция "Фобос-грунт"

Проект космической станции "Фобос-грунт" утвердили в 1998 году, через десять лет после неудачного завершения миссии "Фобос". Тогда была потеряна связь с двумя советскими зондами, выведенными на орбиту спутника Марса — Фобоса. Главную задачу — доставить на спутник спускаемый модуль и взять образцы грунта — выполнить не удалось.

Станцию "Фобос-грунт" разрабатывали специалисты из ИКИ РАН и НПО им. Лавочкина. Она представляла собой конструкцию из двигателей, перелетного и возвращаемого модулей. Задача была та же — взять образцы грунта на Фобосе и вернуть на Землю.

Новый марсианский проект шел с трудом и не раз откладывался по техническим причинам. Наконец в ночь с 8 на 9 ноября 2011 года состоялся запуск. Это был первый космический межпланетный проект, реализованный после перестройки, и за стартом следила, наверное, вся страна. Аппарат успешно вышел на низкую орбиту Земли, откуда должен был направиться к Марсу, — и связь с ним прервалась. Наладить ее и передать команды модулю пытались еще несколько дней — тщетно. По официальной версии, из-за мощного космического излучения вышел из строя бортовой компьютер космической станции.

© Инфографика Падение межпланетной станции "Фобос-Грунт" © Инфографика Падение межпланетной станции "Фобос-Грунт"

"Ё-мобиль" Прохорова

Поддавшись докризисной эйфории от успеха высоких технологий, миллиардер Михаил Прохоров объявил совместно с "Яровит моторс" в 2010 году о разработке дешевого гибридного автомобиля. Инженеры хотели сделать его по-настоящему инновационным: использовать роторно-лопастной газо-бензиновый двигатель (двигатель Вигриянова), корпус из пластика, а большую часть деталей производить в России. "Чудо отечественного автопрома" назвали "ё-мобилем". Уже в сентябре 2011 году на Франкфуртском автосалоне показали концепт седана, на следующий год — кроссовера. На сайте проекта была открыта запись на покупку машины. Прохоров заявил, что первый ё-мобиль выпустят в марте 2015 года, однако в феврале 2014-го проект закрыли. Все наработки передали в НАМИ за символический 1 рубль.

Поисковик "Спутник"

Группа программистов в компании "КМ онлайн" приступила к разработке новой поисковой системы в 2006 году, широко это не афишируя. В 2010-м в СМИ просочились сведения о заинтересованности государства в создании собственного национального поисковика, а через два года было объявлено о покупке поисковика у "КМ онлайн" через одну из дочек "Ростелекома".

Поисковую систему назвали "Спутником" и презентовали в мае 2014-го на Петербургском международном экономическом форуме, чему предшествовала большая пиар-кампания на государственном уровне. Поисковик позиционировали как точку доступа к цифровой инфраструктуре государства, объясняли, что он облегчит поиск по государственным сайтам нужных услуг и информации, будет фильтровать нежелательный контент. Планировалось разработать для него специальные сервисы, интегрировать с платежными системами, Госуслугами, Пенсионным фондом. В 2015 году выпустили одноименный браузер с функцией "Рекламоотвод".

Несмотря на крупные инвестиции, "Спутник" популярности не снискал. Как пояснил в 2017 году замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, поисковик был искусственной конструкцией без четкой целевой аудитории, поэтому его постигла неудача. Есть сведения, что проект закроют или переориентируют.

Гибкий дисплей "Роснано"

В 2011 году госкорпорация "Роснано" вложилась в британский стартап Plastic Logic, обещавший разработать гибкий пластиковый чип. Инновация могла перевернуть рынок школьных учебников, заменив тяжелые бумажные книги на легкий небьющийся планшет. Глава "Роснано" Анатолий Чубайс представил планшет на пластиковом чипе Владимиру Путину.

"Роснано" инвестировало в Plastic Logic 150 миллионов долларов с условием, что фирма наладит производство дисплеев в России. Завод решили строить в отечественной "Кремниевой долине", в Зеленограде, но вскоре отказались от этого по экономическим причинам. Тем временем разработка гибких чипов продолжалась, и в российских школах тестировали школьные учебники на их основе. Однако в 2015 году свернули и это направление. Чубайс уверял журналистов, что проект гибких дисплеев не закрыт, а будет реорганизован.

В 2016 году проект разделили на две части. Plastic Logic в Германии сфокусировалась на устройствах для универсальных платежных карт, вторичных экранов для смартфонов, дисплеях для гаджетов. А направление гибкой электроники продолжили в отделении FlexEnable в Великобритании.