Найдено природное средство от слабоумия

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Ежедневное употребление в пищу куркумы способствует улучшению памяти у здоровых людей и помогает бороться с симптомами деменции. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, пресс-релиз исследования опубликован на сайте EurekAlert.

В эксперименте, целью которого было установление полезных свойств индийской приправы, приняли участие 40 пациентов в возрасте от 50 до 90 лет. Ранее они жаловались на рассеянность и ухудшение памяти. На протяжении 18 месяцев испытуемые получали либо плацебо, либо по 90 миллиграммов куркумина (вещество, выделяемое из корня куркумы) дважды в день.

Все участники прошли комплексное обследование, повторную диагностику проводили каждые шесть месяцев. Ученые заметили, что у тех, кто принимал куркумин, значительно улучшились память и концентрация. Так, результаты теста на внимательность оказались у них на 28 процентов лучше, чем до начала употребления в пищу индийской приправы. Помимо этого, пряность оказывала позитивное воздействие на настроение испытуемых.

В то же время специалисты обнаружили и побочные эффекты. Так, четыре человека, которые принимали куркумин, пожаловались на боли в животе и тошноту.

В дальнейшем ученые планируют расширить круг добровольцев, включив в него пациентов с депрессией.