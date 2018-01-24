Генетики из Китая впервые клонировали обезьяну по методике "овечки Долли"

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Молекулярные биологи из Китая впервые смогли вырастить двух полноценных клонов одной и той же мартышки, используя ту же методику, которая применялась при клонировании "овечки Долли", говорится в статье, опубликованной в журнале Cell.

"Создание методики клонирования обезьян дает нам массу новых возможностей. Теперь мы можем выращивать приматов с абсолютно идентичным набором генов, за исключением одного участка ДНК, структуру которого мы поменяли. Это поможет не только раскрыть суть многих генетических болезней, но и найти новые методы борьбы с раком и расстройствами иммунитета", — рассказывает Цян Сун (Qiang Sun), директор Центра по изучению приматов при Институте нейрофизиологии КАН в Шанхае (Китай).

Первое клонированное животное на Земле, овечка Долли, была "продуктом" трех матерей, одна из которых оставила ей свой генетический материал, вторая – подарила первую яйцеклетку, а третья – вынашивала ее после успешного переноса ДНК первого родителя в половую клетку второго.

Рождение Долли открыло новую эпоху в биологии и генетике – теперь у ученых появилась возможность создавать "чистые" линии подопытных животных с абсолютно идентичной ДНК, а также воскрешать уже вымершие виды живых существ. Изначально ученые опасались, что процедура клонирования ведет к ускоренному старению организма и крайне редко завершается успешно, однако в последние годы им удалось показать, что это не так, и повысить шансы на успех до 70-80%.

© Фото : Qiang Sun and Mu-ming Poo, Chinese Academy of Sciences Хуа Хуа, одна из первых двух клонированных мартышек © Фото : Qiang Sun and Mu-ming Poo, Chinese Academy of Sciences Хуа Хуа, одна из первых двух клонированных мартышек

Несмотря на все эти успехи, как отмечает Сун, до настоящего времени ни одной научной команде не удалось клонировать макаку или любую другую обезьяну подобным же образом, что и Долли.

"Мы попытались использовать несколько разных методик переноса ядра, и только одна из них сработала. Нам пришлось пережить огромное количество ошибок и неудач, прежде чем мы обнаружили правильную методику клонирования обезьян", — продолжает Сун.

Ключом к решению этой проблемы, как отмечает китайский биолог, стало ускорение процесса переноса ядра из "обычной" клетки обезьяны-донора в пустую яйцеклетку, что заметно снизило вероятность того, что процесс ее дальнейшего развития пойдет по неправильному пути. Дополнительно ученые разработали специальный "коктейль" из ферментов и молекул РНК, который защищал белковую оболочку ДНК от повреждений и заставлял яйцеклетку делиться после ввода в нее нового ядра.

© Фото : Qiang Sun and Mu-ming Poo, Chinese Academy of Sciences Чжун Чжун, одна из первых двух клонированных мартышек © Фото : Qiang Sun and Mu-ming Poo, Chinese Academy of Sciences Чжун Чжун, одна из первых двух клонированных мартышек

Плодом всех этих усилий стали две новорожденных яванских макаки (Macaca fascicularis), произведенные на свет суррогатной матерью 8 и 6 месяцев назад, имеющие абсолютно одинаковую ДНК. Первая из них получила имя Чжун Чжун, а вторая — Хуа Хуа.

Подобные клички, как отмечают ученые, являются своеобразной игрой слов – выражение чжунхуа означает "китайский народ" на языке поднебесной. Обе мартышки не имеют проблем со здоровьем и растут и развиваются так же, как и остальные обезьяны в этом возрасте.

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По текущим оценкам китайских исследователей, подобная процедура клонирования завершается успешно в каждом третьем случае, если донором ДНК выступают клетки соединительной ткани, подготовленные особым образом. Этот показатель, как считает Сун, можно будет сделать еще более высоким в будущем в ходе дальнейшей оптимизации процедуры переноса ядра.

Как признают исследователи, в прошлом ученым уже удавалось создать копию мартышки, однако в самом строгом смысле она не была клоном – по сути, биологи просто разделили эмбрион на несколько частей на первых фазах его развития, что привело к рождению не одной, а двух обезьян. Подобным образом можно "клонировать" не более четырех особей за раз, что сильно ограничивает научную пользу этой методики по сравнению с идеями Суна и его коллег.