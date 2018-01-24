Генетики из Китая впервые клонировали обезьяну по методике "овечки Долли"

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Молекулярные биологи из Китая впервые смогли вырастить двух полноценных клонов одной и той же мартышки, используя ту же методику, которая применялась при клонировании "овечки Долли", говорится в статье, опубликованной в журнале Cell.
Первое клонированное животное на Земле, овечка Долли, была "продуктом" трех матерей, одна из которых оставила ей свой генетический материал, вторая – подарила первую яйцеклетку, а третья – вынашивала ее после успешного переноса ДНК первого родителя в половую клетку второго.
Рождение Долли открыло новую эпоху в биологии и генетике – теперь у ученых появилась возможность создавать "чистые" линии подопытных животных с абсолютно идентичной ДНК, а также воскрешать уже вымершие виды живых существ. Изначально ученые опасались, что процедура клонирования ведет к ускоренному старению организма и крайне редко завершается успешно, однако в последние годы им удалось показать, что это не так, и повысить шансы на успех до 70-80%.
Несмотря на все эти успехи, как отмечает Сун, до настоящего времени ни одной научной команде не удалось клонировать макаку или любую другую обезьяну подобным же образом, что и Долли.
"Мы попытались использовать несколько разных методик переноса ядра, и только одна из них сработала. Нам пришлось пережить огромное количество ошибок и неудач, прежде чем мы обнаружили правильную методику клонирования обезьян", — продолжает Сун.
Ключом к решению этой проблемы, как отмечает китайский биолог, стало ускорение процесса переноса ядра из "обычной" клетки обезьяны-донора в пустую яйцеклетку, что заметно снизило вероятность того, что процесс ее дальнейшего развития пойдет по неправильному пути. Дополнительно ученые разработали специальный "коктейль" из ферментов и молекул РНК, который защищал белковую оболочку ДНК от повреждений и заставлял яйцеклетку делиться после ввода в нее нового ядра.
Плодом всех этих усилий стали две новорожденных яванских макаки (Macaca fascicularis), произведенные на свет суррогатной матерью 8 и 6 месяцев назад, имеющие абсолютно одинаковую ДНК. Первая из них получила имя Чжун Чжун, а вторая — Хуа Хуа.
Подобные клички, как отмечают ученые, являются своеобразной игрой слов – выражение чжунхуа означает "китайский народ" на языке поднебесной. Обе мартышки не имеют проблем со здоровьем и растут и развиваются так же, как и остальные обезьяны в этом возрасте.
По текущим оценкам китайских исследователей, подобная процедура клонирования завершается успешно в каждом третьем случае, если донором ДНК выступают клетки соединительной ткани, подготовленные особым образом. Этот показатель, как считает Сун, можно будет сделать еще более высоким в будущем в ходе дальнейшей оптимизации процедуры переноса ядра.
Как признают исследователи, в прошлом ученым уже удавалось создать копию мартышки, однако в самом строгом смысле она не была клоном – по сути, биологи просто разделили эмбрион на несколько частей на первых фазах его развития, что привело к рождению не одной, а двух обезьян. Подобным образом можно "клонировать" не более четырех особей за раз, что сильно ограничивает научную пользу этой методики по сравнению с идеями Суна и его коллег.