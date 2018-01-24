Биологи назвали самую маленькую муху на Земле в честь Шварцнеггера

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Американские энтомологи открыли самую миниатюрную муху на Земле, чья длина не превышает 400 микрометров, и назвали ее в честь политика и актера Арнольда Шварцнеггера, говорится в статье, опубликованной в журнале Biodiversity Data Journal.

"Как только я увидел эти "фактурные" ноги, я сразу понял, что я просто должен назвать это насекомое в честь Арнольда. Шварцнеггер не только является одной из культурных икон современности и важной фигурой в политике, но лично для меня он и его автобиография были примером того, что и я могу накачать свои мышцы", — рассказывает Брайан Браун (Brian Brown) из Музея естественной истории Лос-Анджелеса (США).

Данное насекомое, как рассказывает Браун, относится к числу так называемых мушек-горбаток – одних из самых миниатюрных насекомых Земли, обитающих в основном в тропических и субтропических климатических поясах. Как правило, их взрослые особи питаются соками растений, тогда как личинки обладают крайне разнообразной диетой и образом жизни.

Некоторые из них, как недавно выяснили биологи, даже научились "зомбировать" муравьев и пчел, заставляя их сбегать из улья или муравейника и умирать вдали от сородичей. Как предполагают ученые, членистоногий кузен "Арни" ведет примерно такой же образ жизни, на что указывает острый, иглообразный яйцеклад у его самок.

Этот вид мух, получивший имя Megapropodiphora arnoldi, был открыт командой Брауна на территории Лос-Анджелеса, где, как отмечают ученые, предположительно обитают десятки новых видов горбаток и других небольших насекомых, которые пока еще остаются неизвестными науке.

Открытие миниатюрной версии "Арни" в его родной Калифорнии, как отмечает Браун, делает этот южный штат США родиной самой небольшой мухи в мире – длина тела взрослой особи Megapropodiphora arnoldi, как показывают его расчеты, составляет 395 микрометров.

Предыдущий рекордсмен, Euryplatea nanaknihali, открытый Брауном в Тайланде 5 лет назад, был на 5 микрометров больше, и ученый полагает, что в тропических лесах и даже в других крупных городах могут скрываться еще более миниатюрные насекомые.