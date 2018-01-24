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РИА Наука
РИА Наука

Ученые создали универсальную вакцину от самых опасных видов гриппа

13:1224.01.2018
(обновлено: 13:43 24.01.2018)
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© Fotolia / Sergey NivensЖенщина борется с гриппомЖенщина борется с гриппом
© Fotolia / Sergey Nivens

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Американские молекулярные биологи создали и успешно проверили на мышах экспериментальную нановакцину от фактически всех штаммов вируса гриппа типа А, вызывающих самые серьезные эпидемии, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

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© РИА Новости / Александр Кряжев
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"Наша вакцина состоит из фрагментов различных белков вируса, которые почти не меняются по мере его эволюции. По этой причине иммунная реакция затрагивает все штаммы гриппа, что нехарактерно для обычных сезонных прививок, обычно нацеленных на ту часть вируса, которая быстрее всего меняется. Наша вакцина не имеет подобного недостатка, и в будущем, когда завершатся клинические испытания, она даст человеку защиту от гриппа на очень долгое время", — заявил Лей Дэн (Lei Deng) из университета штата Джорджия в Атланте (США).

Ежегодно эпидемии гриппа уносят жизни многих тысяч человек. Борьба с заболеванием осложняется тем, что у этого вируса есть три разновидности – А, В и С, поэтому довольно сложно предсказать, какой именно вид получит наибольшее распространение в этом или следующем году. Кроме того, вакцинация позволяет выработать иммунитет лишь к одному или нескольким штаммам.

Наиболее опасны вирусы, относящиеся к типу А. Его разновидности делятся на группы А1 и А2 в зависимости от состава белковой оболочки вируса, определяющей механизм заражения клеток организма-хозяина. К первой группе относится вирус свиного, ко второй – птичьего гриппа.

В каждой группе вирусы могут серьезно отличаться по устройству, и организму, как и производителям вакцин, приходится приспосабливаться к новым штаммам каждый год. Благодаря вакцинам и тому, что люди вырабатывают иммунитет к " актуальной версии" вируса, в природе возник своеобразный круговорот штаммов гриппа, что вынуждает ученых каждый год создавать новые прививки.

Дэн и его коллеги сделали первый серьезный шаг к получению универсальной вакцины, помогающей иммунитету защищаться от всех вирусов типа А. Для этого они создали наночастицы, состоявшие из нескольких слоев жира и фрагментов гемагглютинина — белковой брони вируса, играющей ключевую роль в его прикреплении к клеткам легких.

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© РИА Новости / Максим Богодвид
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Эти обломки белка, как отмечает Дэн, располагались в наночастицах так, что постепенно высвобождались и попадали в кровоток после того, как вакцину вводили в тело животного или человека. При этом по форме они были аналогичны частям "живого" вируса". Благодаря этому иммунитет постепенно учится распознавать ключевые участки в структуре гемагглютинина и нейтрализовать их даже в том случае, если доступ к ним затруднен.

Работу этой нановакцины ученые проверили на мышах и хорьках, которых попытались заразить летальными дозами сразу четырех штаммов вируса – птичьего гриппа H3N2, H7N9 и H5N1, а также свиного H1N1. Во всех случаях животные выжили и не испытывали серьезных проблем со здоровьем. Это стало первым индикатором того, что эта вакцина действительно претендует на звание универсальной.

В ближайшее время, как надеются биологи, они получат разрешение на проведение клинических испытаний на других животных, а также на добровольцах, что позволит вакцине стать частью арсенала врачей уже в ближайшие несколько лет.

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