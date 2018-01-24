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РИА Наука
РИА Наука

Ученые: плохая экология заставляет клетки человека ускоренно стареть

11:5524.01.2018
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© Fotolia / Dan RaceУченый с моделью ДНК в пробиркеУченый с моделью ДНК в пробирке
© Fotolia / Dan Race

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Люди, жившие в детстве в плохой экологической обстановке, стареют быстрее на клеточном уровне, чем их остальные сверстники, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Environment International.

Так художник представил себе процесс починки одиночных разрывов в спирали ДНК
© Фото : Tom Ellenberger, Washington University School of Medicine in St. Louis
Недостаток сна в детстве сокращает жизнь человека, выяснили ученые
"Длина теломер во время рождения и в первые годы жизни достаточно сильно влияет на вероятность развития различных болезней во время взрослой жизни. Необходимо провести дополнительные исследования для оценки всех последствий от их сокращения, вызванного загрязнением воздуха", — заявил Дэлян Тан (Deliang Tang) из Колумбийского университета в Нью-Йорке (США).

Теломеры — это концевые участки хромосом, находящихся в ядре каждой клетки человеческого организма. Теломеры защищают ДНК от повреждений. При каждом делении клетки они становятся короче, когда их длины оказывается недостаточно для нового деления, клетка погибает.

Относительно недавно ученые обнаружили, что длина теломер и их состояние могут меняться не только с возрастом, но и в результате различных процессов в организме, связанных с депрессией, бедностью и стрессом. В частности, большое количество оксидантов и других агрессивных молекул в клетках ведет к аномально быстрому сокращению длины теломер, и, соответственно, к их ускоренному старению.

Тан и его коллеги нашли еще одну связь между длиной теломер и условиями, в которых живет человек, изучив длину теломер в клетках пуповинной крови у примерно 250 младенцев, родившихся недавно в городе Чунцин, и проанализировав ее химический и белковый состав.

Ученый в лаборатории
© Fotolia / kasto
Ученые выяснили, почему оксиданты сокращают жизнь

Этот анализ указал на необычную закономерность – теломеры у младенцев, чьи родители жили в окрестностях местной угольной ТЭС и которые родились до ее закрытия в 2004 году, были на несколько десятков "букв"-нуклеотидов короче, чем  у остальных детей. Причиной этого, как считают генетики, было загрязнение воздуха в Чунцине большим количеством ароматических углеводородов и прочих канцерогенов, которые возникают при сжигании угля.

Получив подобные результаты, ученые продолжили наблюдения и сравнили длину теломер и темпы развития у этих детей через два года. Как оказалось, укорочение теломер не повлияло на скорость физического и интеллектуального развития, однако они реже страдали от проблем со здоровьем и их мозг производил больше гормона BDNF, стимулирующего развитие нервной системы.

Подобные результаты наблюдений, как считают исследователи, говорят о том, что крупные поселения должны находиться на максимально большом расстоянии от промышленных предприятий и электростанций.

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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eereena
Опять "открытие Америки" от учёных.
11:59
24.01.2018
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