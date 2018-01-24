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РИА Наука
РИА Наука

Ученые обнаружили в ЯНАО новые "зреющие" газовые воронки

09:4324.01.2018
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© Фото : архив Института криосферы СО РАНВоронка в Ямало-Ненецком автономном округе. Архивное фотоВоронка в Ямало-Ненецком автономном округе. Архивное фото
© Фото : архив Института криосферы СО РАН

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 янв — РИА Новости. Ученые обнаружили на двух полуостровах Ямало-Ненецкого автономного округа бугры, которые могут быть предвестниками гигантских воронок, образующихся в результате выброса газа из-под земли, сообщили в пресс-службе Тюменского индустриального университета.

Вид на гигантскую воронку в Ямало-Ненецком автономном округе
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора ЯНАО
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Сектор газа: как тундра реагирует на потепление
В 2014 году в районе Бованенковского месторождения на Ямале были обнаружены две воронки, которые, как предполагается, появились в результате газовых выбросов, после чего заполнились водой, превратившись в озера. Диаметр одной из них по внешнему краю в тот момент составлял не менее 60 метров, а глубина — 200 метров. При этом, по словам ученых, за последние годы воронки увеличились в размере, а вода в них характеризуется очень высокой мутностью и отличается от других близлежащих озер.

"Тюменские ученые на двух полуостровах арктического региона — Ямал и Гыдан — исследуют особые бугры пучения, которые предшествуют взрыву и появлению знаменитых ямальских воронок. Но выброс газа можно прогнозировать", — отмечается в сообщении вуза.

По словам доцента кафедры Криологии Земли Тюменского индустриального университета Анатолия Губарькова, такие бугры "зреют" около трех лет.

"На сегодня реализованных воронок меньше десятка. Для населенных пунктов опасности они не представляют… Это очень опасный процесс, но прогнозируемый. На месторождениях в службах мониторинга работают опытные специалисты, поэтому причин паниковать нет. "Зрелый" бугор в высоту два-три метра, не заметить такой прежде, чем он "сработает", невозможно. Единственное, где пока трудно спрогнозировать взрыв, это в реках и озерах", — приводит пресс-служба университета слова Губарькова.

При этом, как считают тюменские ученые, реальный риск новых взрывов имеется только на месторождениях Бованенковской группы.

Ранее в Институте криосферы Земли Тюменского научного центра Сибирского отделения академии наук, который также изучает эти природные процессы на Ямале, заявили РИА Новости, что в 2018 году группой ученых планируются три экспедиции на территории ЯНАО, в том числе — в районы воронок газового выброса. Научные сотрудники института планируют составить прогнозную карту. Они уверены, что данное природное явление связано с потеплением. В частности, по их словам, в прошлом году ряд газовых выбросов на Ямале произошел после экстремально теплого лета 2016 года.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора ЯНАОПерейти в фотобанкСтенка гигантской воронки, образовавшейся в Ямало-Ненецком автономном округе
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора ЯНАО
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Стенка гигантской воронки, образовавшейся в Ямало-Ненецком автономном округе
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РИА Наука
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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kabo3d
Так весь газ потеряем)
11:35
24.01.2018
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ㅤ ㅤ
Почему бы не проверить, сбросить на такой бугор тяжелую бомбу и все станет ясно.
10:14
24.01.2018
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