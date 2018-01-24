МОСКВА, 24 янв — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Есть вирусы, проникающие в семенники мужчины и задерживающиеся там надолго — порой на всю жизнь. Эта проблема привлекла внимание ученых, поскольку возникла надежда на лечение некоторых случаев бесплодия.

Зловещую славу вирусу Зика принесла его способность вызывать серьезные пороки развития плода в материнской утробе. Мало того, согласно последним данным, вирус Зика поражает сперматозоиды и сохраняется в семенниках в течение нескольких недель после того, как человек выздоровел и следы инфекции исчезли из крови и мочи.

"Что происходит дальше с инфицированными вирусом сперматозоидами, никто не знает. Таких данных в научной литературе нет", — рассказывает РИА Новости доктор биологических наук Елизавета Брагина из Института физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского МГУ, первый автор обзора "Spermatozoon as a Vehicle for Viruses" ("Сперматозоиды как носители вирусов").

Однажды, исследуя мужскую сперму с помощью электронной микроскопии, Брагина увидела, что сперматозоид поражен вирусом герпеса. Это ее заинтересовало, и она поделилась открытием с медиками. Известно, что такие вирусы, как ВИЧ, гепатит C или герпес, передаются при половом контакте. А могут ли притаившиеся в сперматозоиде вирусы поразить яйцеклетку и затем зародыш в утробе? Это в науке называется вертикальным переносом.

© Елизавета Брагина Поперечный срез через жгутик сперматозоида. В центре — структура, обеспечивающая подвижность жгутика — аксонема, и митохондрии, снабжающие сперматозоид энергией для движения. Все внутриклеточное пространство забито капсидами (внешними оболочками) вируса герпеса диаметром 120-200 нм. Электронная микроскопия. © Елизавета Брагина Поперечный срез через жгутик сперматозоида. В центре — структура, обеспечивающая подвижность жгутика — аксонема, и митохондрии, снабжающие сперматозоид энергией для движения. Все внутриклеточное пространство забито капсидами (внешними оболочками) вируса герпеса диаметром 120-200 нм. Электронная микроскопия.

"Вертикальный перенос четко показан для вируса гепатита B. Много работ подтверждают это на клиническом материале и модельных системах на животных. В Китае наблюдали за парами, в которых мужчина инфицирован герпесом, а женщина — нет, однако беременность прерывалась спонтанным выкидышем. Ученые выделили вирусы герпеса из спермы и нерожденного плода, доказав методами молекулярной биологии, что они идентичны. Все подобные работы свидетельствуют: инфицирование яйцеклетки через сперму часто приводит к остановке развития эмбриона ", — продолжает исследовательница.

Клинических данных о том, что ВИЧ передается от сперматозоида к яйцеклетке, нет. Есть только косвенные подтверждения в опытах на хомячках, когда яйцеклетку грызуна оплодотворяли в чашке Петри инфицированным человеческим сперматозоидом. Вирус был замечен уже на стадии двух бластомеров, затем зародыш прекращал развиваться. Впрочем, выяснился и обнадеживающий факт: заражены всего 2-3% сперматозоидов больного ВИЧ. То есть вероятность вертикального переноса невелика. Аналогичные результаты получены для вируса папилломы человека и гепатита B. У их носителей в среднем более здоровое потомство, поскольку яйцеклетку наверняка настигнет незараженный вирусом сперматозоид. Если же ей не повезет и она подцепит вирусный, то эмбрион погибнет еще в утробе.

"Организм защищается. Когда вирусная инфекция поражает зародыш, он просто перестает развиваться", — говорит Брагина и уточняет, что все-таки ВИЧ-инфицированные мужчины чаще всего пользуются услугами центров репродукции, где их сперматозоиды сначала тщательно очищают. В 90% случаев после очистки вирус в семенной жидкости не обнаруживают, а остальным предлагают воспользоваться банком донорской спермы.

О вертикальном переносе герпеса прямых данных тоже нет. Косвенные свидетельства основаны на наблюдениях за мужчинами, не раз пытавшихся стать отцами, но безуспешно: беременность супруги неизменно оканчивалась выкидышем. У таких мужчин часто выявляют в сперме вирус герпеса.

"В совместной работе с коллегами с кафедры клинической андрологии РУДН мы показали, что если мужчин с герпесом пролечить, число удачных беременностей повышается. Правда, это относится к вспомогательным репродуктивным технологиям, но такие же сведения поступают и о естественной беременности", — говорит Брагина.

По ее словам, в России есть врачи, обращающие внимание на эти работы и отправляющие супруга на анализы, если видят, что женщина перенесла пять-шесть привычных выкидышей или несколько неудачных искусственных оплодотворений, когда эмбрион застывает в развитии. Выявив герпес, мужчину лечат, после чего среди таких пар число удачных беременностей вырастает вдвое.