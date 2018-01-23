Психологи рассказали, как сделать подростка счастливым

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Ученые из университета Сан-Диего (штат Калифорния) установили, что подростки, которые проводят за монитором меньше часа в день, испытывают большее удовлетворение от жизни, чем их сверстники, зависимые от компьютера. Исследование опубликовано в журнале "Американской психологической ассоциации" Emotion, коротко о нем сообщает The Independent.
Подчеркивается, что этот фактор сильно снижает уровень удовлетворенности жизнью. "Хотя исследование не отображает причинно-следственную связь, в нескольких других работах показано, что активный пользователь соцсетей становится менее счастливым, при этом несчастный человек не начинает активнее пользоваться соцсетями", — отметила руководитель группы исследователей Джин Твинж.
Эксперт рекомендует молодым людям проводить меньше времени за электронными девайсами, сократив его до двух часов в день. Она также советует чаще общаться в реальной жизни и находить новых друзей в "офлайне".