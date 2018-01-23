МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Шлюзовой и Трансформируемый модули могут войти в состав российской орбитальной станции, которую планируется создать после завершения эксплуатации МКС в 2024 году, сообщил журналистам во вторник генконструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам России Евгений Микрин.

"К вновь разрабатываемым модулям можно отнести Шлюзовой и Трансформируемый модули. Сейчас в РКК "Энергия" развернута работа по проектированию трансформируемых модулей, экспериментально отработаны состав и структура оболочки", — сказал он на "Королёвских чтениях" в Москве.

Основу станции должны будут составить Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука", Научно-энергетический модуль (НЭМ) и Узловой модуль "Причал". Их планируется отправить на орбиту и ввести в состав российского сегмента МКС до конца 2019 года. Уже после прекращения эксплуатации МКС на их основе можно будет создать российскую орбитальную станцию. Однако для того, чтобы выдержать эти сроки, изначально планировалось отправить МЛМ в 2017 году (сейчас его запуск планируется до конца 2018 года).

Уже сейчас в РКК "Энергия" создан экспериментальный образец трансформируемого модуля объемом 100 кубометров. Шлюзовой модуль будет использоваться для выходов экипажа в открытый космос.

Ранее Микрин заявлял, что станция может состоять из пяти модулей, весить порядка 60 тонн и принимать на борт экипаж из трех человек. Для доставки грузов и транспортировки космонавтов будут использоваться летающие сейчас корабли "Союз" и "Прогресс", а также разрабатываемый грузовозвращаемый корабль, который позволит доставлять больше полезной нагрузки по сравнению с "Прогрессами".