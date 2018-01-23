Россия разрабатывает проект многоразовой ракеты "Корона"

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Россия может создать новую многоразовую одноступенчатую ракету-носитель "Корона", заявил заместитель генерального конструктора ГРЦ имени Макеева Сергей Молчанов.
"Корона" будет многоразовой одноступенчатой конструкцией вертикального взлета и посадки, оснащенной взлетно-посадочными амортизаторами.
Наиболее энергонапряженные элементы в системах ракеты можно будет использовать не менее 25 раз, а общий ресурс ракеты составит не менее ста полетов.
В качестве двигателя рассматривается энергоустановка внешнего расширения с модульной камерой сгорания, работающей на экологически чистом топливе, керосине и сжиженном кислороде.
Основным конструкционным материалом выбран углепластик, в качестве термозащиты применяется керамическая плитка.