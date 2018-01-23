Разработчик рассказал подробности о новой российской орбитальной станции

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российская орбитальная станция, которую могут создать в случае прекращения работы МКС, будет состоять из пяти модулей, сообщил журналистам во вторник генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Евгений Микрин.

"В случае принятия решения о прекращении работы МКС, может быть создана российская станция… Планируется, что она будет состоять из пяти модулей", — сказал он на "Королёвских чтениях" в Москве.

Станция будет рассчитана на экипаж из трех человек. Масса станции должна составить порядка 60 тонн, то есть почти в 7 раз меньше МКС.

Новый "грузовозвращаемый корабль" повышенной грузоподъемности (по сравнению с используемыми сейчас грузовиками "Прогресс"), который разрабатывает Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия", также планируется использовать для обеспечения российской станции.

При этом он напомнил, что в 2024 году к МКС запланирован полет и стыковка нового пилотируемого космического корабля "Федерация" с экипажем.

Прекращение работы МКС планируется в 2024 году. Способы завершения работы станции и свода её с орбиты еще не определены. Также сообщалось о переговорах по продлению эксплуатации МКС до 2028 года, однако об их итогах ничего не известно.