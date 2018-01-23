Геологи выяснили, как можно предсказать извержение вулкана

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Своеобразные "годичные кольца" в кристаллах, присутствующих в горных породах в окрестностях вулканов, содержат в себе информацию о том, как быстро происходят их новые извержения после появления первых подземных толчков, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

"Наше открытие – хорошая новость для каждого десятого жителя Земли, живущих в окрестностях активных вулканов. Мы пока не можем сказать, что мы решили эту задачу полностью и создали "рабочую" методику предсказаний, но полученные нами данные помогут нам значительно продвинуться в изучении тех процессов, которые предваряют извержение", — рассказывает Тереза Убиде (Teresa Ubide) из университета Квинсленда в Брисбане (Австралия).

Главным параметром в подготовке к извержению вулкана, как объясняют ученые, является та скорость, с которой его магматическая камера – по сути, очень пористая каменная "губка", заполняется свежим горячим расплавом, поднимающимся с глубин Земли. Чем она выше, тем быстрее произойдет извержение, и поэтому ее важно знать для оценки времени, которое есть у человечества для подготовки к катаклизму.

В последние годы геологи осознали, что этот параметр можно оценить, изучая примеси некоторых элементов в кристаллах, возникших в магматической камере перед извержением. Соответственно, зная скорость подъема магмы, можно подготовиться к началу извержения и заблаговременно эвакуировать население из потенциально опасных районов в окрестностях вулкана.

Убиде и ее коллега Бальц Камбер (Balz Kamber) из Тринити-колледжа в Дублине (Ирландия) выяснили, что внешние слои этих кристаллов хранят в себе информацию о том, что происходит внутри вулкана в последние мгновения перед извержением, изучая породы в окрестностях горы Этна в Сицилии.

Этна, как отмечают ученые, извергается практически непрерывно, что позволяет использовать ее выбросы для поисков закономерностей между их свойствами и тем, когда и как происходит очередное извержение. Руководствуясь этой идеей, ученые собирали на ее склонах образцы свежих отложений, извлекали из них кристаллы и анализировали их состав, просвечивая их лазером и наблюдая за тем, как менялся спектр его луча.

Как показали эти наблюдения, магматические кристаллы похожи по своей структуре на слоеный пирог или ствол дерева, каждое кольцо которого содержит в себе информацию о том, при каких температурах они формировались и как быстро двигалась магма в тот момент, когда она "готовилась" покинуть одно из нескольких жерл Этны.

"Мы обнаружили, наблюдая за Этной, что в тех случаях, когда магма поднимается до глубины примерно в 10 километров под Землей, в 90% случаев через одну две недели происходит новое извержение. Нужно понимать, что эти оценки и прогнозы касаются только Этны, но аналогичным образом мы можем и планируем осуществить подобные замеры для вулканов на Новой Зеландии и в Индонезии", — заключает Убиде.