Древний свиток Мертвого моря рассказал о ритуалах секты иудеев

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Специалистам по библейским исследованиям Хайфского университета удалось расшифровать один из текстов древних свитков Мертвого моря. Об этом сообщается на сайте университета.

По словам историков, в расшифрованном тексте содержится 364-дневный календарь иудейской секты ессеев. В нем, среди прочего, описываются два праздника, которые не упоминаются в Библии. Речь идет о днях Нового вина и Нового масла, которые отмечались как продолжение праздника первого урожая пшеницы.

"Согласно этому календарю, праздник Новой пшеницы наступает через 50 дней после первой субботы после Песаха; праздник Нового вина наступает еще через 50 дней; и после дополнительного интервала в 50 дней празднуется праздник Нового масла", — говорится в исследовании.

Кроме того, выяснилось, что ессеи отмечали смену времен года особым праздником в конце сезона. Свиток показывает, что для этих дней использовалось слово "текуфа", которое переводится с иврита как "период".

Ученые отмечают, что свиток написал один из лидеров секты, знакомый с секретным шифром, забыв при этом упомянуть о нескольких праздниках. В результате другой писец был вынужден исправить ошибки, добавив недостающие даты в поля между столбцами текста.

Документы, часто называемые Кумранскими рукописями, описывают быт и верования ессеев и содержат в себе уникальную информацию о жизни ранних христиан, отрывки из Евангелия и оригинальные сюжеты из древнееврейской мифологии. Свитки, которых насчитывается около 900, датируются III веком до н. э. — I веком н.э.

Ессеи — одна из иудейских сект, зародившаяся в II веке до н.э. Члены движения сначала жили в городах и деревнях Иудеи, а затем основали обособленные колонии на северо-западе Мертвого моря.