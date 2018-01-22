Геологи обнаружили "Мордор" на дне океана

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Геологи обнаружили у берегов Австралии район подводных вулканов, напоминающий Мордор из произведения Джона Толкина "Властелин колец", сообщает портал Tech Times. Открытие было сделано учеными из Аделаидского и Абердинского университетов, а также австралийского Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO).

Используя данные, полученные с помощью трехмерного сейсмического отражения, исследователям удалось выяснить, что подводный ландшафт был сформирован из 26 потоков лавы около 35 миллионов лет назад. Длина этих потоков превышает 34 километра, а ширина доходит до 15. Структура образовалась после извержения вулканов, которые были расположены на глубине менее 300 метров. Их высота варьировалась от 60 до 625 метров.

Как сообщается на сайте Абердинского университета, сейчас полученные данные используются для того, чтобы понять, что происходит с вулканами при извержении под водой.

"Используя информацию, полученную в процессе поиска месторождений нефти, мы смогли создать детальную карту этих древних потоков лавы, обнаружив потрясающий вулканический ландшафт, напоминающий иллюстрации из "Властелина колец", — заявил один из авторов исследования доктор Ник Шофилд.

По словам сотрудника Абердинского университета, подводные вулканы с трудом поддаются изучению из-за своего расположения. Однако использованная в исследовании технология может упростить этот процесс.

"С помощью данного метода мы получили уникальное представление о ландшафте, который оставался скрытым в течение миллионов лет", — заметил ученый.