Путин встретился с главой РАН Александром Сергеевым

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой РАН Александром Сергеевым заявил, что у того получается справляться с возложенными на него задачами, говорится на сайте Кремля.

"Но в завершение вступительной части нашей сегодняшней беседы хотел бы обратить внимание на то, что Ваше вхождение в эту непростую сферу, непростую должность руководителя Академии наук – такого сложного, важного организма для страны, на мой взгляд, идет достаточно успешно, и все у Вас пока получается", — приводятся на сайте слова Путина.

Российский лидер заявил, что готов делать все, чтобы помочь Сергееву, и выразил надежду, что направления, о которых речь пойдет на встрече, будут развиваться так, как представляет себе глава РАН.

Сергеев со своей стороны отметил, что хочет изложить президенту свое видение реализации задач РАН, в частности, ее роль в координации Стратегии научно-технологического развития страны, обсудить вопросы, связанные с ролью РАН как заказчика фундаментальных исследований, задачи прогнозирования научно-технологических и социально-экономических процессов в стране, а также ряд других тем.