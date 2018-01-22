Запуск новой экспедиции на МКС перенесли на 21 марта, сообщил источник

Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото

Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Запуск очередной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), планировавшийся на 15 марта, перенесен на 21 марта, подтвердил в понедельник РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Причина переноса не уточняется.

"Пилотируемый запуск с Байконура назначен на 21 марта, но возможны корректировки", — отметил собеседник агентства.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что рассматривались следующие даты пуска нового экипажа: 15, 16, 21 и 22 марта.

В составе основного экипажа Олег Артемьев — космонавт Роскосмоса (Россия), командир "Союз МС-08", бортинженер МКС-55/56; Эндрю Фойстел — астронавт NASA (США), бортинженер "Союз МС-08", бортинженер МКС-55, командир МКС-56; Ричард Арнольд — астронавт NASA (США), бортинженер ТПК "Союз МС-08", бортинженер МКС-55/56.