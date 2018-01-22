Ученые рассказали о деградации мужской хромосомы

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Y-хромосома, которая содержит ген SRY, определяющий развитие половых признаков у мужчин, исчезнет через 4,5 миллиона лет. Об этом пишет британский генетик Даррен Гриффин из Кентского университета в статье, опубликованной на Science Alert.

Ученый отмечает фундаментальный недостаток этой хромосомы — она, в отличие от других групп генов, содержится в клетках человека не в парном, а в единственном экземпляре.

Поэтому Y-хромосома не подвергается генетической рекомбинации ("перетасовке генов"), которая случается в каждом новом поколении и приводит к ликвидации мутаций, повреждающих гены.

В результате, набор генов, отвечающий за формирование мужского пола, со временем дегенерирует и пропадает из генома.

Однако последние исследования показывают, что хромосома вырабатывает механизмы, чтобы затормозить этот процесс. Так датские ученые выявили, что в Y-хромосоме происходит активный процесс амплификации — появление нескольких копий генов, отвечающих за функционирование половых органов мужчин.

Кроме того, вырождение замедляется необычными структурами "палиндромами" — последовательности нуклеотидов, читаемых одинаково в обоих направлениях. В случае повреждения гена он восстанавливается, "копируя" информацию с сохранившейся половины.

В статье отмечается, что даже в случае полного исчезновения Y-хромосомы ген SRY может переместиться на другую хромосому, которая, в свою очередь, начнет испытывать недостаток рекомбинации.