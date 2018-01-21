Американская частная компания Rocket Lab доставила на орбиту три спутника

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Американская частная космическая компания Rocket Lab осуществила в воскресенье успешный запуск ракеты-носителя "Электрон" со стартовой площадки в Новой Зеландии, ракета доставила на орбиту три спутника для коммерческих заказчиков, сообщается на сайте компании.

"Rocket Lab успешно достигла орбиты в результате испытания второй ракеты-носителя "Электрон" (под названием) Still Testing", — говорится в сообщении компании.

Ракета стартовала с полуострова Махия на северо-востоке Новой Зеландии в 14.43 по местному времени в воскресенье (5.43 мск). Через 8 минут 31 секунду после запуска и отделения первой и второй ступеней "Электрон" "достиг орбиты и доставил коммерческие грузы". Как отмечается на сайте компании, один из спутников, выведенных на орбиту, предназначается для компании Planet Lab, которая делает снимки Земли из космоса, два других — для компании Spire, которая занимается сбором данных из космоса для отслеживания движения кораблей и прогнозом погоды.

В сентябре 2016 года Rocket Lab сообщила об окончании строительства первого в мире частного космодрома в Новой Зеландии, начатого в декабре 2015 года. Компания планировала использовать космодром для запуска сверхлегких ракет-носителей.

В мае прошлого года компания осуществила первый запуск ракеты "Электрон" со стартовой площадки в Новой Зеландии, однако тогда не удалось вывести ракету на орбиту. Сообщалось, что основным назначением "Электрона" является доставка на орбиту небольших спутников и других мелких грузов. Одной из особенностей ракеты является двигатель, созданный по технологии объемной печати.