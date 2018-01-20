МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект, расширяющий полномочия Фонда перспективных исследований по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности, сообщается в перечне решений, опубликованном на сайте кабинета министров.

Законопроект предусматривает возможность Фонда отчуждать права на результаты интеллектуальной деятельности, предоставлять право использования таких результатов на основе лицензионного договора, вносить исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности в уставный капитал предприятий и организаций.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О Фонде перспективных исследований" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в решении.

Отмечается, что данные нововведения будут стимулировать обмен технологиями между оборонными и гражданскими секторами экономики.

Законопроект рассмотрен и одобрен 11 декабря 2017 года на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.