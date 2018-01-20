Яд стрел африканских охотников предложили использовать для контрацепции

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Американские ученые из университетов Миннесоты и Канзаса установили, что вещество уабаин, которым африканские охотники смазывают наконечники стрел, может служить основой для мужской фармакологической контрацепции. Об исследовании пишет Science Alert.
Уабаин встречается в корнях, стеблях и листьях кустарника семейства кутровые, который растет в Восточной Африке и в Йемене. Считается, что его токсичные свойства были известны эфиопским охотникам еще две тысячи лет назад — уабаин останавливал сердце раненых животных.
В XVIII веке было открыто лекарственное свойство вещества — в небольших дозах уабаин использовался для лечения гипотензии и аритмии. В 2014 году ученые установили, что токсин вызывает астенозооспермию, при которой снижается активность сперматозоидов и блокируется возможность оплодотворения. Тогда вещество посчитали слишком опасным для использования в качестве контрацептива из-за его влияния на работу сердца.
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