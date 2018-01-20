Пить умеренно или не пить совсем? Ученые разошлись во мнениях

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Ольга Коленцова. Ученые все еще не могут определиться насчет влияния небольших доз алкоголя на здоровье человека. Неудивительно, ведь параметров очень много: работа пищеварительной и кровеносной систем, состояние мозга, последствия для социума… Да и состав алкогольных напитков весьма разнообразен, поэтому не всегда ясно, что именно нужно исследовать.
В Античности и Средневековье вино было одним из основных напитков, поскольку горожане редко имели возможность пить чистую воду, а по рекам и озерам гуляли разные инфекции, причем лихорадка и брюшной тиф были не самыми страшными. Перед рыцарями вопрос о вреде алкоголя не стоял — они просто хотели выжить в антисанитарных условиях. На лишенном виноградников севере Европы предпочитали пиво, в котором, как известно, тоже есть немного спирта.
Сегодня для большей части человечества доступ к чистой воде и напитков на ее основе не представляет проблемы. Однако и от алкоголя люди не отказываются.
Спирт — это яд
В организме человека спирт, а это главный компонент любого алкогольного напитка, распадается с выделением токсичных веществ. Поэтому в больших количествах он вреден, это сомнению не подлежит. Ученые отмечают, что у тех, кто злоупотребляет спиртными напитками, некоторые участки мозга отмирают. Изменения в цитоплазме и ядрах нервных клеток схожи с теми, что происходят при отравлении сильными ядами. Мозг сморщивается, уменьшается в объеме. Кровяные тельца — эритроциты — склеиваются, и, как следствие, небольшие сосуды закупориваются, что приводит к их разрыву или как минимум кислородному голоданию. Повреждения мозга из-за отравления алкоголем необратимы. Если человек много пил на протяжении нескольких лет, а потом бросил, к прежнему состоянию мозга уже не вернуться.
Известный советский хирург Федор Углов активно боролся с употреблением любых доз алкоголя, обвиняя в негативном действии на организм даже кефир. Он считал, что СССР удалось быстро окрепнуть после революции 1917 года благодаря сухому закону, действовавшему до 1923-го. В своих лекциях Углов неоднократно подчеркивает, что не бывает умеренно пьющих людей. По мнению врача, даже крохотная доза алкоголя — это "кладбище нервных клеток".
Умеренно полезно?
"Да, малые дозы, безусловно, полезны. Они снижают общую смертность, риск сердечно-сосудистых заболеваний и неалкогольной жировой болезни печени, остеопороза, сахарного диабета, нейродегенеративных заболеваний. Механизмов воздействия спирта на организм очень много. Например, спирт ослабляет факторы воспаления и тромбообразования, положительно влияя на сердечно-сосудистую систему. Интересно, что умеренное и регулярное употребление алкоголя до инфаркта миокарда снижает риск смерти от него. Но надо помнить — превышение разрешенных доз приведет лишь к ухудшению состояния", — утверждает Алексей Буеверов, профессор Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.
Сейчас врачи считают, что умеренная доза для взрослого мужчины — 30-40 граммов чистого спирта в сутки. Для женщин — примерно в два раза меньше. Именно столько алкоголя может быть переработано печенью без существенных последствий. Но даже незначительное превышение дозы оказывает токсическое, повреждающее действие на клетки прежде всего печени и далее — на все ткани организма. А одно из худших свойств этилового спирта — формирование зависимости от него.
"Однозначно, если человек проявляет зависимость от алкоголя, желание увеличивать дозу, не справляется с ежедневными обязанностями или имеет некую болезнь, для которой этанол может стать катализатором, ему следует прекратить общение со спиртным. Непьющему человеку никто не посоветует принимать алкоголь специально, но и убеждать умеренно употребляющих спиртное переходить на абсолютную трезвость, не стоит", — заключает Буеверов.
Британские и чешские ученые доказали
Сообщений о пользе умеренного потребления алкоголя более чем достаточно, но насколько они объективны и достоверны — большой вопрос. К примеру, исследователи из Лондона и Праги доказали, что регулярное употребление пива нормализует уровень холестерина в крови. Ученые из Института клинической и экспериментальной медицины в Праге установили: для тех, кто еженедельно выпивает от 4 до 9 литров пива, риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается более чем на 50 процентов. Хуже всего результаты у абсолютных трезвенников и тех, кто пьет менее пол-литра пива в неделю, — на две трети относительно выпивающих от 4 до 9 литров.
"Есть публикации, доказывающие однозначно отрицательное действие спирта даже в крохотных дозах, — говорит Зайнудин Зайнудинов, доктор медицинских наук, главный врач клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии. — С другой стороны, хватает работ, где приводятся достоверные данные о снижении распространенности определенных видов заболеваний среди умеренно пьющих людей. Чаще всего подобные исследования проводились в Средиземноморье. Ученые пока даже не пришли к единому выводу, восстанавливаются ли полностью нервные клетки, погибшие после употребления алкоголя.
"В науке важно, чтобы единичные случаи не служили основанием для окончательных выводов о чем-либо, в том числе о пользе алкоголя. Может случиться банальное совпадение, когда положительный эффект связали с употреблением того или иного содержащего этанол напитка, а на самом деле человек излечился благодаря совсем другому фактору, компоненту в еде, растению, лекарству, генетическим особенностям, наконец. Известно, что многие люди регулярно употребляют небольшие дозы алкоголя до глубокой старости. Но тут все очень индивидуально. Так бывает лишь с одним из нескольких тысяч, значит, у остальных от регулярного употребления алкоголя возможны совершенно другие последствия для здоровья", — подчеркивает Зайнудин.