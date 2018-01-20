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РИА Наука
РИА Наука

Пить умеренно или не пить совсем? Ученые разошлись во мнениях

08:0020.01.2018
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© Depositphotos / samotrebizanДевушка с бокалом красного винаДевушка с бокалом красного вина
© Depositphotos / samotrebizan

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Ольга Коленцова. Ученые все еще не могут определиться насчет влияния небольших доз алкоголя на здоровье человека. Неудивительно, ведь параметров очень много: работа пищеварительной и кровеносной систем, состояние мозга, последствия для социума… Да и состав алкогольных напитков весьма разнообразен, поэтому не всегда ясно, что именно нужно исследовать.

Бармен разливает напитки за барной стойкой в клубе
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В Античности и Средневековье вино было одним из основных напитков, поскольку горожане редко имели возможность пить чистую воду, а по рекам и озерам гуляли разные инфекции, причем лихорадка и брюшной тиф были не самыми страшными. Перед рыцарями вопрос о вреде алкоголя не стоял — они просто хотели выжить в антисанитарных условиях. На лишенном виноградников севере Европы предпочитали пиво, в котором, как известно, тоже есть немного спирта. 

Сегодня для большей части человечества доступ к чистой воде и напитков на ее основе не представляет проблемы. Однако и от алкоголя люди не отказываются.

Спирт — это яд

В организме человека спирт, а это главный компонент любого алкогольного напитка, распадается с выделением токсичных веществ. Поэтому в больших количествах он вреден, это сомнению не подлежит. Ученые отмечают, что у тех, кто злоупотребляет спиртными напитками, некоторые участки мозга отмирают. Изменения в цитоплазме и ядрах нервных клеток схожи с теми, что происходят при отравлении сильными ядами. Мозг сморщивается, уменьшается в объеме. Кровяные тельца — эритроциты — склеиваются, и, как следствие, небольшие сосуды закупориваются, что приводит к их разрыву или как минимум кислородному голоданию. Повреждения мозга из-за отравления алкоголем необратимы. Если человек много пил на протяжении нескольких лет, а потом бросил, к прежнему состоянию мозга уже не вернуться. 

Посетитель разливает водку в пивном баре
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Даже небольшие дозы алкоголя атрофируют мозг, выяснили ученые

Известный советский хирург Федор Углов активно боролся с употреблением любых доз алкоголя, обвиняя в негативном действии на организм даже кефир. Он считал, что СССР удалось быстро окрепнуть после революции 1917 года благодаря сухому закону, действовавшему до 1923-го. В своих лекциях Углов неоднократно подчеркивает, что не бывает умеренно пьющих людей. По мнению врача, даже крохотная доза алкоголя — это "кладбище нервных клеток". 

Умеренно полезно?

"Да, малые дозы, безусловно, полезны. Они снижают общую смертность, риск сердечно-сосудистых заболеваний и неалкогольной жировой болезни печени, остеопороза, сахарного диабета, нейродегенеративных заболеваний. Механизмов воздействия спирта на организм очень много. Например, спирт ослабляет факторы воспаления и тромбообразования, положительно влияя на сердечно-сосудистую систему. Интересно, что умеренное и регулярное употребление алкоголя до инфаркта миокарда снижает риск смерти от него. Но надо помнить — превышение разрешенных доз приведет лишь к ухудшению состояния", — утверждает Алексей Буеверов, профессор Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.

Сейчас врачи считают, что умеренная доза для взрослого мужчины — 30-40 граммов чистого спирта в сутки. Для женщин — примерно в два раза меньше. Именно столько алкоголя может быть переработано печенью без существенных последствий. Но даже незначительное превышение дозы оказывает токсическое, повреждающее действие на клетки прежде всего печени и далее — на все ткани организма. А одно из худших свойств этилового спирта — формирование зависимости от него. 

Лабораторная мышь
© Fotolia / JacobST
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"Однозначно, если человек проявляет зависимость от алкоголя, желание увеличивать дозу, не справляется с ежедневными обязанностями или имеет некую болезнь, для которой этанол может стать катализатором, ему следует прекратить общение со спиртным. Непьющему человеку никто не посоветует принимать алкоголь специально, но и убеждать умеренно употребляющих спиртное переходить на абсолютную трезвость, не стоит", — заключает Буеверов.

Британские и чешские ученые доказали

Сообщений о пользе умеренного потребления алкоголя более чем достаточно, но насколько они объективны и достоверны — большой вопрос. К примеру, исследователи из Лондона и Праги доказали, что регулярное употребление пива нормализует уровень холестерина в крови. Ученые из Института клинической и экспериментальной медицины в Праге установили: для тех, кто еженедельно выпивает от 4 до 9 литров пива, риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается более чем на 50 процентов. Хуже всего результаты у абсолютных трезвенников и тех, кто пьет менее пол-литра пива в неделю, — на две трети относительно выпивающих от 4 до 9 литров. 

"Есть публикации, доказывающие однозначно отрицательное действие спирта даже в крохотных дозах, — говорит Зайнудин Зайнудинов, доктор медицинских наук, главный врач клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии. — С другой стороны, хватает работ, где приводятся достоверные данные о снижении распространенности определенных видов заболеваний среди умеренно пьющих людей. Чаще всего подобные исследования проводились в Средиземноморье. Ученые пока даже не пришли к единому выводу, восстанавливаются ли полностью нервные клетки, погибшие после употребления алкоголя.

Биофлавоноид кверцетин, содержащийся в красном винограде, борется со свободными радикалами
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
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Особенно много исследований посвящено сухому вину. Частью полезных свойств оно обязано винограду. В его косточках есть разные биофлавоноиды, например, ресвератрол и кверцетин, обладающие антиоксидантными свойствами, то есть нейтрализующими свободные радикалы. Впрочем, как источник этих веществ вино рассматривать вряд ли стоит, по эффективности усвоения чай или репчатый лук намного впереди. 

"В науке важно, чтобы единичные случаи не служили основанием для окончательных выводов о чем-либо, в том числе о пользе алкоголя. Может случиться банальное совпадение, когда положительный эффект связали с употреблением того или иного содержащего этанол напитка, а на самом деле человек излечился благодаря совсем другому фактору, компоненту в еде, растению, лекарству, генетическим особенностям, наконец. Известно, что многие люди регулярно употребляют небольшие дозы алкоголя до глубокой старости. Но тут все очень индивидуально. Так бывает лишь с одним из нескольких тысяч, значит, у остальных от регулярного употребления алкоголя возможны совершенно другие последствия для здоровья", — подчеркивает Зайнудин.


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