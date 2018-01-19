НОВГОРОД, 19 янв — РИА Новости. Разработка бионических протезов является перспективным сегментом в России, который может получить развитие в Новгородской области, заявил глава Минтруда Максим Топилин после встречи с представителями новгородского предприятия "НПО КВАНТ", занимающегося разработками модульных протезов.

"Что касается бионических протезов, этот сегмент очень перспективный. Главное — сделать не хуже зарубежных аналогов. Наши специалисты могут сделать лучше, дешевле и удобнее. Очень важный момент — обучение пользованию таким устройством, реабилитация. Реабилитологи — отдельная история", — сказал министр.

Он добавил, что в министерстве подумают над тем, как развивать эту сферу в Новгородской области. "Это и новые рабочие места, и новые идеи", — подчеркнул министр, выразив сожаление, что "у нас в стране это находится в зачаточном состоянии".

Как рассказал глава отдела инновационных разработок НПО "КВАНТ" Станислав Муравьев, уже существуют разработки бионических протезов, стоимость которых в разы меньше западных аналогов. Например, отечественный модульный бионический протез руки может обойтись в 200 тысяч рублей, в то время как цена импортного аналогичного протеза составляет порядка 2 миллионов рублей. "Особенностью протезов является возможность применения при ампутации верхних конечностей благодаря модульной конструкции, сенсорная система и доступная стоимость", — сказал Муравьев.

В характеристики бионического протеза заложено не менее 5 датчиков ограничения силы схвата, что позволяет держать, к примеру, шариковую ручку в искусственных пальцах. Скорость выполнения полного схвата и раскрытия искусственной кисти не более 2 секунд. Также установлено не менее одного датчика для предотвращения выскальзывания удерживаемых предметов. В этом году разработке предстоит пройти медицинское лицензирование.