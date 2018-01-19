МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Прошлый год не смог побить рекорд 2016-го по рекордно высоким температурам, но вошел в тройку самых жарких за всю историю наблюдений, сообщает Институт космических исследований имени Годдарда.

"Продолжая уже установившийся тренд, температуры на Земле в прошлом году были примерно на 0,9 градуса Цельсия выше, чем в среднем во второй половине прошлого столетия. Подобный показатель уступает лишь 2016 году, когда температуры были выше нормы на один градус Цельсия", — говорится в отчете НАСА.

С осени 2015 года среднемесячные температуры на Земле устанавливали новые рекорды ежемесячно, превышая норму на градус или полтора. Особенно высоки температуры были с января по май и в августе 2016 года — тогда в Арктике и некоторых регионах России они превышали норму на 5-9 градусов. В середине лета позапрошлого года этот тренд пошел на спад, и ученые ожидали, что он может прекратиться осенью 2016-го или в начале 2017-го.

Однако температуры продолжали оставаться максимально высокими до мая 2017 года, когда их сменили заморозки и резкие похолодания, продолжавшиеся практически все лето. Летние холода в некоторым смысле были компенсированы тем, что в конце осени и начале зимы в России, Канаде и Западной Европе снова наблюдались рекордно высокие температуры — на 4-6 градусов выше нормы.

Это, как сообщает Гэвин Шмидт, директор Института космических исследований НАСА, не помешало прошлому году стать вторым самым жарким за всю историю климатических наблюдений, которые ведутся уже более 135 лет.

По словам Шмидта, это достижение ничуть не меньше по значимости, чем рекорд 2016 года, так как на этот раз такие температуры были достигнуты без помощи климатического феномена Эль-Ниньо, чья активность разогревала воды Тихого океана два года назад.

Другой отличительной чертой прошлого года стало то, что потепление в равной степени затронуло практически всю Землю, что говорит о всеобщем характере климатических изменений и о том, что мировой океан сейчас разогрет до максимально высоких температур за последние несколько тысяч лет.

К схожим выводам пришли и три другие климатические организации – Администрация океанических и атмосферных исследований США, Всемирная метеорологическая организация и Британская метеорологическая организация. Их наблюдения показали, что 2017-й входит в тройку самых теплых, уступая лишь 2015 и 2016 годам.