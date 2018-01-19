Решение по спорным видам Красной книги примут после научных исследований

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Решение по спорным видам Красной книги России будет принято после поступления научных данных об их численности, а также полевых учётов, заявил в интервью РИА Новости директор департамента госполитики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды России Андрей Колодкин.

Глава Минприроды России Сергей Донской в конце декабря утвердил новую редакцию Красной книги. В список вошли виды животного мира, которые при обсуждении экспертов на заседаниях соответствующей комиссии по редким видам получили практически единогласную оценку.

"Комиссия должна собираться не реже одного раза в год. Однако по мере поступления материалов по спорным видам комиссия будет сразу собираться и их рассматривать. Тут медлить нельзя, но решение по ним должно приниматься взвешенно и объективно. Ничто не мешает нам делать это чаще, будем собираться", – сказал Колодкин.

По его словам, комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам при Минприроды России должны быть предоставлены научно обоснованные данные.

"По данным спорным видам поступали предложения от ряда учёных по включению или исключению, но научно-обоснованных данных, например, динамики численности за пять-десять лет, информации о раздробленности или сокращении ареала обитания, ухудшения состояния популяции мы не получили", – отметил представитель Минприроды.

Как уточнили в Минприроды, список спорных видов выглядит таким образом: гималайский медведь, северный олень, благородный олень, кавказская серна, сибирский горный козел, косатка, серый гусь, лесной гуменник, восточный тундровый гуменник, таёжный гуменник, серая утка, касатка, большой веретенник, восточносибирский малый веретенник, анадырский малый веретенник, обыкновенная горлица.

В то же время в новую редакцию Красной книги внесены виды млекопитающих первой категории статуса редкости: русская выхухоль, красный волк, кавказский камышовый кот, амурский тигр, дальневосточный и переднеазиатский леопард, снежный барс (ирбис), балтийская популяция серого тюленя.

Также туда попали лошадь Пржевальского, сахалинская кабарга, алтае-саянская популяция северного оленя, зубр, дзерен, сайгак, амурский горал, алтайский горный баран, балтийский подвид морской свиньи, высоколобый бутылконос, охотоморские популяции серого и гренландского кита, японский гладкий кит, северный синий кит и другие виды.

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