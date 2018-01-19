РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые назвали самых надоедливых членов семьи

10:4619.01.2018
(обновлено: 12:59 19.01.2018)
11113211
© Fotolia / mast3rСемейные отношенияСемейные отношения
© Fotolia / mast3r

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Мамы, сестры и жены оказались самыми надоедливыми и "неудобными" членами семьи для остальных родственников, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале American Sociological Review.

Старейшина племени агта рассказывает историю
© Фото : Daniel Smith
Антропологи выяснили, что объединяло людей до появления религий
"Отношения с родственниками женского пола могут быть для многих людей своеобразным обоюдоострым мечом. С одной стороны, они могут быть теми членами семьи, от которых сильнее всего зависит ваша жизнь, а с другой – самыми ворчливыми и "неудобными" для общения близкими людьми", — заявил Клод Фишер (Claude Fischer) из университета Калифорнии в Беркли (США).

Фишер и его коллеги пришли к такому выводу, пытаясь найти ответ на вопрос, как относятся друг к другу различные члены семьи, какую роль они играют и какие эмоции вызывают друг у друга.

Ученые отмечают, что социологи и эволюционисты традиционно обращают внимание на положительные связи, помогающие укреплять семью и делающие ее "ячейкой общества". Однако не менее важны и отрицательные связи, вызывающие дискомфорт и острое желание сбежать из семьи.

Поэтому калифорнийские психологи опросили чуть больше тысячи жителей штата, у которых оказалось примерно 12 тысяч родственных связей. Их попросили рассказать о родственниках, друзьях или просто знакомых, которые иногда кажутся им слишком требовательными или сложными в общении.

Теплая погода в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Ученые: "ленивые" сыновья и внуки оказались причиной появления бабушек

Как оказалось, отношения в семье беспокоили добровольцев гораздо больше, чем общение с друзьями и незнакомцами. В среднем у них периодически или постоянно вызывали дискомфорт примерно 15% родственников, тогда как среди друзей или незнакомцев — только 6-7%.

Что интересно, чаще всего надоедливыми родственниками оказывались представительницы слабого пола – мамы, сестры и жены. В среднем каждый третий участник опроса признался, что общение именно с этими членами семьи вызывало у него психологический дискомфорт.

Макет стоянки первобытного человека. Архив
© РИА Новости / Владимир Богатырев
Перейти в фотобанк
Ученые: моногамия возникла из-за убийства чужих детей мужчинами

Причем это не зависело от возраста и пола опрошенных – подобные мысли высказывали не только мужья, сыновья и внуки, но и дочери, сестры и мамы.

"Люди часто говорят, что крепкие семейные и социальные узы полезны для общества и самого индивида. С другой стороны, они могут вызывать столько же стресса, сколько и радости, и поэтому нам важно понять, как подобные негативные эффекты влияют на наше самочувствие и здоровье", — заключает Фишер.

Комментировать
РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Дмитрий Широков
Мамы жён - это уже в квадрате )
12:38
19.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена