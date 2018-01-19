ПЕКИН, 19 янв – РИА Новости. Китай осуществил успешный запуск ракеты-носителя с шестью спутниками, сообщает Центральное телевидение Китая.

Запуск состоялся в пятницу в 12.12 (7.12 мск) по местному времени с космодрома Цзюцюань с помощью ракеты-носителя "Великий поход-11".

Ранее Китай осуществлял одновременный запуск четырех и пяти спутников с помощью одной ракеты-носителя.