Лук или вино? Что предпочтет истинный ценитель витаминов

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Диетологи убеждают нас потреблять больше растительной пищи, и для этого у них есть вполне научные основания. Дело не только в грубой клетчатке и микроэлементах, которыми богаты дары земли, но и в биофлавоноидах — веществах, действующих как витамины и антиоксиданты.

Химики более столетия изучают пигменты, придающие растениям окраску. Например, антоциан делает листья и плоды красными. Растительные пигменты принадлежат к большому классу органических веществ, называемых флавоноидами и представляющих собой полифенолы (ароматические углеводороды).

В 1936 году ученые впервые предположили, что флавоноиды улучшают состояние стенок кровеносных сосудов. Биохимик, нобелевский лауреат Альберт Сент-Дьерди назвал их витамином P, поскольку выделил из паприки. Позже выяснилось, что биологической активностью обладают многие флавоноиды, поэтому им дали приставку "био". Когда было установлено, что эти соединения способны бороться со свободными радикалами — чрезвычайно агрессивными молекулами, избыток которых приводит к болезни и даже гибели клеток организма, они оказались в центре внимания науки.

"Исследования флавоноидов и других полифенолов, их антиоксидантных свойств и влияния на профилактику заболеваний в действительности начались только после 1995 года. Основная трудность — большое разнообразие и сложность их химических структур", — поясняет Павел Федураев, старший научный сотрудник лаборатории природных антиоксидантов Института живых систем БФУ им. Канта.

Флавоноиды образуются в процессе фотосинтеза и участвуют во множестве различных процессов. Их находят в лепестках, плодах, надземных и подземных органах растений. Но поскольку для их синтеза нужен свет, они концентрируются у поверхности. Например, в кожуре томатов черри. Внутри клетки флавоноиды содержатся в вакуоли или пластидах.

Мы получаем биофлавоноиды из растительной пищи. В научной литературе много говорится об их пользе для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, остеопороза, сахарного диабета и даже нейродегенеративных заболеваний.

"Было доказано, что биофлавоноиды, полученные из косточек красного винограда, нейтрализуют значительно больше видов свободных радикалов, чем тот же селен, цинк, витамины А, С, Е. Во Франции, занимающей первое место в мире по употреблению красного вина, отмечается крайне низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний. Этот феномен известен как "французский парадокс", — уточняет эксперт.

Какую дозу принимать

Задавшись вопросом, в каком продукте больше всего биофлавоноидов, мы вступаем на зыбкую почву неполных и противоречивых данных. Известно только, что ими богата практически любая доступная пища растительного происхождения — яблоки, помидоры, сливы, красный болгарский перец, петрушка, сельдерей, капуста, щавель, виноград, соевые бобы, цитрусовые, ягоды. Есть данные, что больше всего этих веществ содержится в желтом репчатом луке и чае, причем они прекрасно усваиваются организмом и из жареного лука. Красное вино, кстати, в этом смысле луку и чаю сильно уступает.

Ученые также выяснили, что одни виды растений богаче полезными веществами, чем другие. К тому же уровень содержания биофлавоноидов зависит от температуры, освещенности и, в принципе, может служить неким сигналом об изменениях окружающей среды.

Если эти вещества такие полезные, возникает логичный вопрос: какова их суточная норма для человека? Подсчитано, что в среднем европейцы и американцы потребляют 23-28 миллиграммов биофлавоноидов в сутки. Много это или мало?

"На сегодняшний день нет норм потребления антиоксидантов, да это, наверное, и не нужно. Единственное, к чему можно привязать норму потребления фенольных соединений, это к витамину P. Дело в том, что данные соединения обладают P-витаминной активностью. Взрослому человеку нужно в среднем 25-50 миллиграммов этого витамина в сутки", — уточняет Павел Федураев.

Дефицит же витамина P приводит к тяжелому состоянию. У больного кровоточат десны, происходят кровоизлияния в слизистых оболочках и на коже. Наступает вялость. Человек быстро устает от физических нагрузок, при ходьбе, от ручного труда. А главное, что нехватка этого витамина пагубно влияет на капилляры.

"По общей клинической картине очень похоже на цингу, и это не удивительно. В биологических системах вещества с P-витаминной активностью препятствуют окислению витамина С, по сути, действуя с ним в связке", — подчеркивает Федураев.

Съесть мало, нужно еще усвоить

В растительных продуктах биофлавоноиды, как правило, идут вкупе с сахарами, то есть углеводами, но ученые пока не могут точно сказать, лучше ли употреблять их в чистом виде (например, в таблетках) или в натуральном, то есть в продуктах вместе с углеводами. Есть данные, что лучшей усвояемости биофлавоноидов способствуют жиры, а белки, наоборот, замедляют этот процесс. Кишечная микрофлора тоже играет важную роль, как и дальнейшие превращения соединений в крови.

Все эти вопросы стоят сейчас перед учеными и представляют собой актуальнейшую задачу науки — как предотвратить заболевания, в первую очередь сердечно-сосудистой системы, с помощью исправления нашей диеты.