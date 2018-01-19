РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Лук или вино? Что предпочтет истинный ценитель витаминов

08:0019.01.2018
013350
© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаБиофлавоноид кверцетин, содержащийся в красном винограде, борется со свободными радикаламиБиофлавоноид кверцетин, содержащийся в красном винограде, борется со свободными радикалами
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Диетологи убеждают нас потреблять больше растительной пищи, и для этого у них есть вполне научные основания. Дело не только в грубой клетчатке и микроэлементах, которыми богаты дары земли, но и в биофлавоноидах — веществах, действующих как витамины и антиоксиданты.

Микроволновая печь
© Fotolia / Monkey Business
Микроволновка против кастрюли: где сохраняется больше витаминов

Химики более столетия изучают пигменты, придающие растениям окраску. Например, антоциан делает листья и плоды красными. Растительные пигменты принадлежат к большому классу органических веществ, называемых флавоноидами и представляющих собой полифенолы (ароматические углеводороды).

В 1936 году ученые впервые предположили, что флавоноиды улучшают состояние стенок кровеносных сосудов. Биохимик, нобелевский лауреат Альберт Сент-Дьерди назвал их витамином P, поскольку выделил из паприки. Позже выяснилось, что биологической активностью обладают многие флавоноиды, поэтому им дали приставку "био". Когда было установлено, что эти соединения способны бороться со свободными радикалами — чрезвычайно агрессивными молекулами, избыток которых приводит к болезни и даже гибели клеток организма, они оказались в центре внимания науки.

"Исследования флавоноидов и других полифенолов, их антиоксидантных свойств и влияния на профилактику заболеваний в действительности начались только после 1995 года. Основная трудность — большое разнообразие и сложность их химических структур", — поясняет Павел Федураев, старший научный сотрудник лаборатории природных антиоксидантов Института живых систем БФУ им. Канта.

Девушка ест яблоко
© Depositphotos / SimpleFoto
Антиоксиданты: что это такое и зачем их едят

Флавоноиды образуются в процессе фотосинтеза и участвуют во множестве различных процессов. Их находят в лепестках, плодах, надземных и подземных органах растений. Но поскольку для их синтеза нужен свет, они концентрируются у поверхности. Например, в кожуре томатов черри. Внутри клетки флавоноиды содержатся в вакуоли или пластидах. 

Мы получаем биофлавоноиды из растительной пищи. В научной литературе много говорится об их пользе для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, остеопороза, сахарного диабета и даже нейродегенеративных заболеваний.

Джулиан Мелчиорри представил первый искусственный биологический лист
© Фото : Julian Melchiorri
Искусственный фотосинтез: когда мы научимся жить без растений

"Было доказано, что биофлавоноиды, полученные из косточек красного винограда, нейтрализуют значительно больше видов свободных радикалов, чем тот же селен, цинк, витамины А, С, Е. Во Франции, занимающей первое место в мире по употреблению красного вина, отмечается крайне низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний. Этот феномен известен как "французский парадокс", — уточняет эксперт.

Какую дозу принимать

Задавшись вопросом, в каком продукте больше всего биофлавоноидов, мы вступаем на зыбкую почву неполных и противоречивых данных. Известно только, что ими богата практически любая доступная пища растительного происхождения — яблоки, помидоры, сливы, красный болгарский перец, петрушка, сельдерей, капуста, щавель, виноград, соевые бобы, цитрусовые, ягоды. Есть данные, что больше всего этих веществ содержится в желтом репчатом луке и чае, причем они прекрасно усваиваются организмом и из жареного лука. Красное вино, кстати, в этом смысле луку и чаю сильно уступает.

Ингридиенты для приготовления борща
© Flickr / liz west
Ученые нашли полезные свойства у "органических" продуктов

Ученые также выяснили, что одни виды растений богаче полезными веществами, чем другие. К тому же уровень содержания биофлавоноидов зависит от температуры, освещенности и, в принципе, может служить неким сигналом об изменениях окружающей среды.

Если эти вещества такие полезные, возникает логичный вопрос: какова их суточная норма для человека? Подсчитано, что в среднем европейцы и американцы потребляют 23-28 миллиграммов биофлавоноидов в сутки. Много это или мало?

"На сегодняшний день нет норм потребления антиоксидантов, да это, наверное, и не нужно. Единственное, к чему можно привязать норму потребления фенольных соединений, это к витамину P. Дело в том, что данные соединения обладают P-витаминной активностью. Взрослому человеку нужно в среднем 25-50 миллиграммов этого витамина в сутки", — уточняет Павел Федураев.

Дефицит же витамина P приводит к тяжелому состоянию. У больного кровоточат десны, происходят кровоизлияния в слизистых оболочках и на коже. Наступает вялость. Человек быстро устает от физических нагрузок, при ходьбе, от ручного труда. А главное, что нехватка этого витамина пагубно влияет на капилляры.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Лужков займется производством витаминов

"По общей клинической картине очень похоже на цингу, и это не удивительно. В биологических системах вещества с P-витаминной активностью препятствуют окислению витамина С, по сути, действуя с ним в связке", — подчеркивает Федураев.

Съесть мало, нужно еще усвоить

В растительных продуктах биофлавоноиды, как правило, идут вкупе с сахарами, то есть углеводами, но ученые пока не могут точно сказать, лучше ли употреблять их в чистом виде (например, в таблетках) или в натуральном, то есть в продуктах вместе с углеводами. Есть данные, что лучшей усвояемости биофлавоноидов способствуют жиры, а белки, наоборот, замедляют этот процесс. Кишечная микрофлора тоже играет важную роль, как и дальнейшие превращения соединений в крови.

Все эти вопросы стоят сейчас перед учеными и представляют собой актуальнейшую задачу науки — как предотвратить заболевания, в первую очередь сердечно-сосудистой системы, с помощью исправления нашей диеты.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена