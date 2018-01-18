Рогозин пообещал космической отрасли поддержку правительства

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин обещал поддержку правительства космической отрасли в период реформирования.

"Проблем у Роскосмоса объективных и субъективных, безусловно, достаточно. Мы их не скрываем. Но достаточно также и внутренних ресурсов, возможностей, человеческого и технологического потенциала. Российское государство создавало и будет развивать ракетно-космическую промышленность, — сказал он.

"В период реформирования отрасли правительство оказывает финансовую и иную поддержку всем ключевым предприятиям Роскосмоса", — отметил вице-премьер.

Зампред правительства напомнил, что последовательно реализуется реформа космической отрасли. "Она идет не без проблем, но она завершится успехом. Это консолидация всей отрасли, это устранение параллелизма, это создание равных условий для государственных и частных компаний, которые могут участвовать в космической деятельности и это развитие международных программ, в том числе и США, если они не будут писать глупости в СМИ", — заверил он.

Что касается основных направлений дальнейшего развития Роскосмоса, то средства, заработанные за счет экспорта российских реактивных двигателей космического назначения, направляются на разработку самых современных двигателестроительных технологий, отметил Рогозин.

"Мы фактически продаем двигатели разработки 70-90-х годов, а вкладываемся в новые двигатели. На сегодняшний день это, прежде всего, технологии аддитивные, технологии композитные, которые позволят получить еще большую эффективность от ныне выпускаемой продукции, в том числе двигатель РД-191. Это возобновление и модернизация производства двигателя РД-171, который у нас будет использован при создании ракеты среднего класса "Союз-5", эти же двигатели в более модернизированном виде будут использованы при создании сверхтяжелой ракеты", — добавил он.

Кроме того, речь идет о создании водородного двигателя и двигателя, работающего на метане.