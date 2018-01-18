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РИА Наука
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Роскосмос рассматривает вариант коммерциализации российского сегмента МКС

20:1418.01.2018
(обновлено: 20:15 18.01.2018)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фотоЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Роскосмос рассматривает вариант коммерциализации российского сегмента МКС, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, комментируя выводы журналиста Space News Мэтью Боднера и ряда других американских СМИ о том, что после отказа США от покупки у Роскосмоса мест на российских пилотируемых кораблях "Союз" и двигателей для Atlas V российская госкорпорация якобы окажется в тяжелейшем финансовом положении.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Российская космическая отрасль не зависит от закупок США, заявил Рогозин
"Что касается МКС, что нам известны планы США по коммерциализации американского сегмента, аналогичные планы сегодня рассматривает Роскосмос", — сказал Рогозин.

Вице-премьер уточнил, что в России появились частные компании, которые сотрудничают с Роскосмосом, такие как S7 Space. На подходе, по его словам, ряд других.

"Это одна из приоритетных задач, которая Роскосмосом будет разрешена", — подчеркнул вице-премьер.

Ранее первый помощник руководителя НАСА Уилльям Герстенмайер сообщил, что НАСА не планирует покупки дополнительных мест на российском корабле "Союз" для доставки астронавтов на МКС после 2019 года. Он добавил, что для обеспечения бесперебойных полетов экипажа к МКС США необходимо иметь собственный способ доставки экипажей к октябрю-ноябрю 2019 года.

Последний коммерческий рейс американского астронавта на российском "Союзе" к МКС запланирован на весну 2019 года с возвращением осенью 2019 года. По данным НАСА, стоимость одного места на российском корабле обходится США в 70-80 миллионов долларов.

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