Российская космическая отрасль не зависит от закупок США, заявил Рогозин

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Космическая отрасль России финансово не зависит от закупок США российских ракетных двигателей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
"Сама по себе публикация носит хамский характер, пышет злорадством по поводу проблем, которые создаются в отношении нашей ракетно-космической отрасли американскими же санкциями, а также проблем, являющихся следствием недофинансирования предприятий в прошлые годы", — сказал российский вице-премьер.
"Тем не менее, сами по себе доводы и цифры, которые есть в этой публикации, не соответствуют действительности. Никогда наша ракетно-космическая отрасль не зависела от американцев. Было как раз прямо наоборот", — отметил он. Рогозин сделал акцент на том, что "в части, касающейся злобных выпадов в отношении того, что Россия перестанет получать валюту за счет поставки этих двигателей, суждения американского журналиста вызывают профессиональное разочарование, поскольку эти тезисы не соответствуют действительности".
Вице-премьер РФ также рассказал, что вопрос о прекращении поставок двигателей в США, которые закупались с начала 90-х годов, ставила сама российская сторона "именно в силу того, что американцы неоднократно скрывали истинное предназначение тех полезных нагрузок, которые американские ракеты на наших двигателях выводили в космос".
Вице-премьер напомнил, что Россия продает США двигатели НК-33, РД-180 и РД-181. Говоря о двигателе НК-33, Рогозин отметил, что он был создан еще в начале 70-х годов под "Лунную программу" СССР. В советское время в Самаре на заводе ПАО "Кузнецов" было собрано около сотни таких двигателей и именно их и покупали американцы. Что касается двигателей РД-180 и РД-181, то они закупаются до сих пор.
"Твердые заказы у НПО "Энергомаш" заключены по 2020 год, и если говорить о сотрудничестве в рамках МКС, то велика вероятность того, что эти двигатели будут закупаться и после 2020 года", — заявил Рогозин.
"Объемы этих закупок являются коммерческой тайной, могу сказать только одно: в общей сложности это десятки двигателей, которые до сих пор демонстрируют высочайшую надежность, высокую эффективность", — добавил вице-премьер. Он подчеркнул, что создаваемые в США собственные двигатели в самом лучшем случае будут стоить в 1,5-2 раза дороже, чем российская продукция, а свою надежность им еще придется доказывать.