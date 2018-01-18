Российская космическая отрасль не зависит от закупок США, заявил Рогозин

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Космическая отрасль России финансово не зависит от закупок США российских ракетных двигателей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Тем самым Рогозин опроверг выводы журналиста Space News Мэтью Боднера и ряда других американских СМИ о том, что после отказа США от покупки у "Роскосмоса" мест на российских пилотируемых кораблях "Союз" и двигателей для Atlas 5 российская госкорпорация якобы окажется в тяжелейшем финансовом положении.

"Сама по себе публикация носит хамский характер, пышет злорадством по поводу проблем, которые создаются в отношении нашей ракетно-космической отрасли американскими же санкциями, а также проблем, являющихся следствием недофинансирования предприятий в прошлые годы", — сказал российский вице-премьер.

"Тем не менее, сами по себе доводы и цифры, которые есть в этой публикации, не соответствуют действительности. Никогда наша ракетно-космическая отрасль не зависела от американцев. Было как раз прямо наоборот", — отметил он. Рогозин сделал акцент на том, что "в части, касающейся злобных выпадов в отношении того, что Россия перестанет получать валюту за счет поставки этих двигателей, суждения американского журналиста вызывают профессиональное разочарование, поскольку эти тезисы не соответствуют действительности".

Вице-премьер РФ также рассказал, что вопрос о прекращении поставок двигателей в США, которые закупались с начала 90-х годов, ставила сама российская сторона "именно в силу того, что американцы неоднократно скрывали истинное предназначение тех полезных нагрузок, которые американские ракеты на наших двигателях выводили в космос".

По его словам, в соответствии с соглашениями, которые были подписаны еще в начале 90-х годов, прямо запрещалось выводить оружие на этих ракетах. "Тем не менее, мы отмечаем, что часть космических аппаратов, которые ранее выводились этими ракетами, имели в лучшем случае двойное назначение, а часто это были космические аппараты, созданные по заказу Пентагона. Это прямо противоречит букве и содержанию контрактов, подписанных нашими сторонами", — указал Рогозин.

Вице-премьер напомнил, что Россия продает США двигатели НК-33, РД-180 и РД-181. Говоря о двигателе НК-33, Рогозин отметил, что он был создан еще в начале 70-х годов под "Лунную программу" СССР. В советское время в Самаре на заводе ПАО "Кузнецов" было собрано около сотни таких двигателей и именно их и покупали американцы. Что касается двигателей РД-180 и РД-181, то они закупаются до сих пор.

"Твердые заказы у НПО "Энергомаш" заключены по 2020 год, и если говорить о сотрудничестве в рамках МКС, то велика вероятность того, что эти двигатели будут закупаться и после 2020 года", — заявил Рогозин.

"Объемы этих закупок являются коммерческой тайной, могу сказать только одно: в общей сложности это десятки двигателей, которые до сих пор демонстрируют высочайшую надежность, высокую эффективность", — добавил вице-премьер. Он подчеркнул, что создаваемые в США собственные двигатели в самом лучшем случае будут стоить в 1,5-2 раза дороже, чем российская продукция, а свою надежность им еще придется доказывать.