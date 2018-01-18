РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, как ведут себя зрачки во время сна

20:0018.01.2018
(обновлено: 20:04 18.01.2018)
09200
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкОтражение страницы социальной сети Фейсбук в глазуОтражение страницы социальной сети Фейсбук в глазу
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Ученые впервые проследили за движением глаз и размерами зрачков у спящих мышей и обнаружили, что они сужаются во время глубокого сна и расширяются в то время, когда грызуны видят сны, говорится в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Спящая крыса. Рисунок художника
© Deepmind Ltd
Крысы мечтают во сне о кусочке сыра и светлом будущем, выяснили ученые
"Мы обнаружили, что зрачки ритмическим образом сужаются и расширяются во время сна. Что интересно, эти изменения в размерах почти идеально совпадают с тем, как меняется уровень активности мозга, что говорит о том, что размеры зрачков отражают текущую фазу сна – чем они меньше, тем глубже сон", — рассказывает Дэниел Хубер (Daniel Huber) из университета Женевы (Швейцария).

Существуют два типа сна — быстрый и медленный сон, которые постоянно чередуются друг с другом. При засыпании наступает фаза медленного сна, в ходе которой организм постепенно "отключается" и восстанавливает силы.

Во время быстрого сна тело переключается в "рабочий режим", но при этом все мускулы "отключаются" ради безопасности, и человек становится абсолютно неподвижным. Эта фаза характеризуется быстрым и хаотичным движением глаз и считается, что именно в это время люди видят самые яркие сновидения.

До недавнего времени, как отмечает Хубер, ученые считали, что сновидения, консолидация информации и прочие "сложные" элементы сна являются уникальной чертой человека и других приматов, недоступной для млекопитающих с более примитивным мозгом, а также птиц и рептилий. Наблюдения за работой мозга крыс и птиц показывают, что это, скорее всего не так.

Хубер и его команда нашли новые подтверждения в пользу этой идеи, впервые проследив за тем, как меняются размеры и положения зрачка мышей во время сна. Для этого ученые создали специальную "сбрую" для грызунов, который удерживал их тело и голову в одном положении во время сна, что позволило им наблюдать за их глазами, используя инфракрасную камеру.

Зрачок, как объясняют ученые, пропускает больше тепла, чем радужная оболочка глаза и другие его регионы, благодаря чему его можно увидеть даже в том случае, если глаз человека или животного закрыт, если его подсветить со стороны при помощи инфракрасного "фонарика" или светодиода.

Как показали подобные наблюдения, глаза мышей ведут себя необычным образом во время сна, меняя размеры зрачков при переходе от быстрого к медленному сну и наоборот, подчиняясь сигналам вегетативной нервной системы.

Австралийская бородатая агама
© Фото : Arthur Georges
Ученые: динозавры спали так же, как люди и другие млекопитающие

Сужение зрачка во время фазы медленного сна, как предполагают ученые, связано с одной простой вещью – во время этой фазы сна происходит консолидация воспоминаний и их перенос в долгосрочную память, и сигналы из внешнего мира, в том числе и свет, пробивающийся в глаза через веки, могут мешать этому процессу.

"Расхожее представление о том, что глаза являются "вратами души", может даже быть правдой во время сна, когда наши веки закрыты. Зрачки продолжают играть важную роль в работе нервной системой во время сна, блокируя внешние сигналы и защищая мозг от "шума" во время консолидации памяти", — заключает Озге Юзгеч (Ozge Yuzgec), коллега Хубера.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена