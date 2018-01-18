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РИА Наука
РИА Наука

Ученые рассказали, как можно очистить орбиту от мусора с помощью лазеров

17:3418.01.2018
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© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийРассвет на Международной космической станцииРассвет на Международной космической станции
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Китайские инженеры предлагают запустить на орбиту флотилию из спутников, которые очистят околоземное пространство от "космического мусора", обстреливая его с помощью лазеров и заставляя сгореть в атмосфере Земли, говорится в статье, опубликованной в журнале Optik.

Спутник Иридиум
© Flickr / Ryan Somma
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По текущим оценкам ученых, на орбите Земли присутствует примерно 18 тысяч рукотворных объектов, чье положение известно НАСА и другим ведущим космическим агентствам мира. Пока не открытых частиц космического мусора в разы больше – их общее число превышает 170 миллионов, и столкновение даже с одной из них может обернуться катастрофой для большинства спутников, МКС и пилотируемых кораблей.

О существовании этой проблемы ученые знают со времен конца "космической гонки". Еще в 1978 году Дональд Кесслер, ученый из НАСА, показал, что дальнейшее накопление мусора на орбите и увеличение его плотности может создать условия, в которых столкновение двух подобных частиц вызовет своеобразную "цепную реакцию", которая приведет к уничтожению всех спутников, работающих на высоте МКС и выше.

Жуй Хо (Rui Hou) и его коллеги из Инженерного университета ВВС КНР в Сиане (Китай) предлагают решить эту проблему при помощи флотилии спутников, оснащенных лазерными "пушками".

Как отмечают ученые, крупные частицы космического мусора размерами в 10 сантиметров и больше можно убрать из космоса фактически  "вручную" – их общее число не превышает 20 тысяч, и положение большей части из них уже известно.

Космический мусор - угрозы мнимые и реальные
© РИА Новости, Инфографика
Космический мусор - угрозы мнимые и реальные

С другой стороны, металлические пылинки, замерзшие капли охлаждающей жидкости и топлива, микроскопические обломки баков и инструментов найти и уничтожить гораздо сложнее. Проблема дополнительно осложняется тем, что большая часть подобного "мусора" находится на большом расстоянии от Земли, в 800-2000 километров от ее поверхности, благодаря чему они могут оставаться на своих орбитах практически вечно. 

Хо и его команда выработали оригинальный способ избавиться от них – китайские инженеры предлагают "подтолкнуть" подобные частицы в сторону атмосферы Земли, обстреливая их при помощи спутниковых лазеров. 

Как показывают их расчеты, создать и запустить подобный спутник вполне реально при помощи уже существующих технологий, однако эффективность его работы будет сильно зависеть от того, на какой высоте будет располагаться его орбита, и под каким углом он будет обстреливать частицы мусора. Неправильное расположение спутника может в несколько раз увеличить время, затрачиваемое на ликвидацию одной частицы мусора, и на порядки повысить расходы энергии.

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© REUTERS / NASA/JPL-Caltech/Handout
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Подобные инициативы, по словам авторов статьи, уже обсуждались инженерами и специалистами космических агентств. К примеру, два года назад японские ученые предлагали установить лазер на борт модуля "Кибо" на МКС для защиты станции от микрочастиц космического мусора.

Как надеются авторы статьи, их расчеты помогут авторам подобных проектов подобрать оптимальный лазер и источник питания для успешного завершения подобных экспериментов.

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