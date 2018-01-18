Медики: сильный кашель сломал ребро 66-летней женщине

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Пожилая жительница штата Массачусетс сломала себе ребро после мощного приступа кашля, вызванного бактериальной инфекцией, сообщают ученые в статье, опубликованной в журнале New England Journal of Medicine.

Несколько недель назад, как пишут Джон Замбрано (John Zambrano) и Талия Герман (Talia Herman), медики из госпиталя Harvard Vanguard в Бостоне, к ним обратилась женщина, страдавшая от странных болей в правом боку и сухого кашля.

Первые попытки вылечить ее от ОРЗ не помогли ей, что заставило медиков провести повторные обследования и получить томографические снимки ее грудной клетки и легких. Эти фотографии показали, что ее боли были вызваны не вирусной инфекцией верхних дыхательных путей, а переломом ребра, и что она была заражена не только вирусами, но и бактерией Bordetella pertussis, возбудителем коклюша.

Как отметила сама 66-летняя пациентка, она не падала в последнее время и не испытывала никаких серьезных физических нагрузок, которые могли бы привести к подобной травме. Это заставило ученых заключить, что ее ребро сломалось во время одного из острых приступов кашля, о которых женщина вспомнила уже после обследования.

Такие приступы, по словам врачей, достаточно часто поражают людей, заразившихся коклюшем. Примерно через две недели после начала болезни они начинают страдать от "лающего" кашля, во время эпизодов которого их легкие практически полностью опустошаются. По статистике американских здравоохранительных служб, примерно в 4% случаев подобные приступы кашля приводят к переломам ребер и другим тяжелым травмам.

Подобных проблем, как отмечают ученые, можно избежать двумя способами – "успешно" переболев коклюшем один раз, после чего у человека возникает иммунитет на всю жизнь, или при помощи коклюшно-дифтерийно-столбнячной вакцины (АКДС), защищающей пациентов от Bordetella pertussis на протяжении примерно десяти лет. В данном случае женщина прошла подобную вакцинацию около 8 лет назад, что может объяснять, как ей удалось заразиться коклюшем в преклонные годы жизни.