Финансирование науки в России в 2018 году будет расти, заявил Медведев

Дмитрий Медведев на церемонии вручения премий правительства РФ в области науки и техники и в области науки и техники для молодых ученых. 18 января 2018

Дмитрий Медведев на церемонии вручения премий правительства РФ в области науки и техники и в области науки и техники для молодых ученых. 18 января 2018

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Финансирование науки в 2018 году будет расти, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"В прошлом году мы увеличили финансирование гражданской науки на 20% по сравнению с 2016 годом, что само по себе не плохо. Это все-таки на одну пятую часть. В этом году увеличение будет ещё больше. Это суммы, измеряемые сотнями миллиардов рублей", — сказал Медведев на церемонии вручения правительственной премии в области науки и техники.

Глава правительства заверил, что курс на поддержку ученых будет продолжен.

"Будем смотреть вперед, будут появляться дополнительные деньги, будет расти экономика, некоторым образом будем менять приоритеты. Этих денег будет больше, и курс этот мы будем продолжать совместно с Российской академией наук, научным сообществом, с высокотехнологичной промышленностью – будем заниматься развитием всех этих направлений, реализацией наших стратегических планов и программ", — отметил Медведев.